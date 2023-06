Monza: pessime notizie per la società, gira una voce

Ci sono delle novità riguardo l’assetto societario del Monza. Gira una voce riguardo il club brianzolo, ecco svelati tutti i dettagli.

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha aperto nuovi scenari sul futuro del Monza. Il club è ancora di proprietà di Fininvest ma non è da escludere un passo indietro da parte degli eredi Berlusconi che non hanno molto interesse ad investire nel mondo del calcio. Già in passato, infatti, i figli di Silvio portarono il papà a vendere il Milan. Ecco perché nelle prossime settimane può arrivare una svolta per quanto riguarda il Monza che potrebbe essere ceduto ad un nuovo magnate.

Cessione Monza: le ultime notizie, cosa può succedere

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo presidente del Monza può essere Marinakis. Nel futuro del club italiano c’è il magnate greco, già proprietario di Nottingham Forrest e Olympiakos. In Grecia è considerato un editore, politico e imprenditore, molto influente che ha cambiato e stravolto il Pireo.

L’arrivo in Serie A di Marinakis rappresenterebbe una svolta epocale. In questo momento non ci sono notizie certe riguardo la cessione del Monza che fa parte dell’asset Fininvest che comprende anche altre attività collegate direttamente a Silvio Berlusconi. Saranno gli eredi a decidere in merito al futuro del Monza che oggi ha una valutazione attorno agli 80-130 milioni di euro. Secondo Transfermarkt, solo il valore dei giocatori del club brianzolo vale 126 milioni di euro. A questo bisogna aggiunge anche il centro sportivo di Monzello e lo stadio.

Ecco tutti i dettagli riguardo questo cambio di proprietà e il passaggio di consegne con la cessione del Monza dalla famiglia Berlusconi a Marinakis.

Cessione Monza: l’annuncio della Iena

Ospite a Sportitalia, l’inviato della trasmissione Le Iene Alessandro De Giuseppe s’è soffermato sulla cessione del Monza a Marinakis. Nuovi sviluppi sono attesi nelle prossime settimane con Adriano Galliani che dovrà fare un punto della situazione riguardo il futuro del club. Intanto, da Milano gira una voce sul Monza come confermato anche dalla Iena.

“Io ho una sensazione riguardo il Monza, l’assenza di Berlusconi si farà sentire eccome. Non ci sarà un grande mercato. A Mediaset gira già questa voce riguardo l’interesse da parte di Marinakis nei confronti della società. Vedremo come andrà a finire”.