Girandola di allenatori: Arteta come nuovo tecnico, deciso il futuro di Mourinho

Si avvicina sempre di più l’ufficialità anche sul futuro di Mourinho, ma la girandola di allenatori vede coinvolti diversi club e ben quattro allenatori.

Il Napoli ha annunciato il suo nuovo allenatore, nel nome di Rudi Garcia, ma le notizie legate alle panchine anche in Serie A, non sono ancora finite. Il futuro di Mourinho al centro delle questioni, con Arteta scelto come nuovo allenatore.

Una girandola di allenatori, per le panchine, divise tra Francia e Italia. Il motivo è legato anche a quanto accadrà al club che ha deciso di affidare la guida tecnica, per operare magari anche sul mercato, all’allenatore che ha comunque mostrato buonissime cose all’Arsenal, nonostante la rimonta dell’infermabile Manchester City.

Futuro Mourinho: scelto Arteta come nuovo allenatore

Con la scelta di Arteta, cambia totalmente il futuro di Mourinho, confermando quelle che erano le voci che erano circolate per tutto l’ultimo mese di campionato.

Terminato il campionato in Serie A, infatti, sono state diverse le panchine che si sono mostrate pronte a sistemarsi, coi club che non vogliono farsi trovare impreparati. Se da una parte c’era il Napoli dell’ormai ex allenatore Luciano Spalletti, che ha finalmente occupato il proprio posto in panchina con Rudi Garcia, dall’altra c’è la Roma di Mourinho e il suo futuro che non è più incerto.

Lo Special One resterà ancora alla Roma e l’annuncio che è arrivato in giornata, dall’estero, per il domani di Arteta ne è la prova: è l’allenatore dell’Arsenal la prima scelta del PSG.

PSG, altro che Mourinho: è Arteta la prima scelta

Lo hanno rivelato dalla Spagna, precisamente è da RMC Sport che spiegano quello che accadrà in casa PSG, col club francese che ha scelto Arteta come nuovo allenatore.

Stesso club parigino che ha così accantonato l’idea di finire su Mourinho, come sembrava poter finire nell’ultima parte di stagione quando si sono alimentate le voci su di lui. Lo Special One resterà probabilmente alla guida della Roma, anche nel prossimo campionato, con i giallorossi che affiderebbero così il progetto tecnico ancora a Mourinho, per il terzo anno consecutivo in giallorosso.

Con Arteta scatta la girandola di allenatori: coinvolti anche Galtier e un ex Serie A

E adesso, se dovesse essere confermato l’approdo di Mikel Arteta al PSG, ci saranno da sistemare altre due posizioni, oltre a quella di Mourinho che resta così alla Roma. Una è quella di Galtier, pronto a dire comunque addio al club parigino e che, secondo le ultime di mercato legate agli allenatori, potrebbe fermarsi per un anno. Al contempo, oltre al tecnico francese, c’è un altro allenatore che ha vissuto un passato in Serie A, che resterebbe a mani vuote: è Luis Enrique che, fino ad ora, non ha ancora trovato squadra.