Offerta clamorosa, annuncio in diretta: “È tutto vero”

Si sta infiammando il calciomercato e tra le squadre protagoniste c’è anche il Milan di Stefano Pioli. La società rossonera avrebbe ricevuto un’offerta abbastanza clamorosa.

L’offerta multimilionaria riguarderebbe uno degli uomini chiave all’interno della rosa del Diavolo. La dirigenza ci pensa, resistere a tali cifre non sarà affatto una missione semplice.

Il Milan e Stefano Pioli non sono riusciti a ripetere l’exploit dello scorso anno che ha condotto i rossoneri verso un impronosticabile Scudetto, il diciannovesimo della storia. Dopo un’annata costellata da alti e bassi il Diavolo vuole ripartire dal titolo della scorsa stagione ma deve fare attenzione: diverse società hanno messo nel mirino uno dei gioielli rossoneri.

Il Milan prova a resistere alla carica: la ricca offerta fa vacillare la dirigenza

Tempo di riflessioni in casa Milan. Al termine della stagione costellata da alti e bassi, come il percorso in Champions League o le clamorose sconfitte in campionato, la proprietà riflette sul futuro. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione con gli uomini che avevano condotto il mercato in questi ultimi anni: Paolo Maldini e Frederic Massara. L’addio dei due dirigenti è stato criticato parecchio ma per RedBird una scossa all’ambiente era doverosa.

L’allontanamento dell’ex capitano, però, ha trovato il parere negativo di alcuni calciatori portati in rossonero proprio dal numero 3. Uno di questi è Mike Maignan, estremo difensore francese arrivato al Milan nell’estate del 2021.

Chiamato a raccogliere l’eredità di Gianluigi Donnarrumma, sin da subito Maignan è stato protagonista nel Milan chiudendo la prima stagione con la vittoria dei un titolo dove l’ex Lille ha messo più volte la sua firma. A distanza di un anno, però, il suo futuro al Milan potrebbe essere stravolto. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto giornalista Carlo Pellegatti a Tv Play, il portiere francese farebbe gola a diversi club di Premier League.

Pellegatti si è soffermato proprio sulla situazione di Maignan, confermando i tentativi dall’Inghilterra. Ecco le sue parole: “Hanno bussato per Maignan, è tutto vero. Sembra ci sia stata una proposta da 90 milioni. Si è sempre detto che con un’offerta indecente chiunque parte – ha proseguito Pellegatti – però pare che il Milan abbia rifiutato“.

Sembra sia stata rispedita al mittente, dunque, la prima offerta recapitata al Milan per Maignan. L’estate dei rossoneri e dell’estremo difensore francese, però, si prevede molto calda e non solo per le temperature.