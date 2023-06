Altro ex Serie A in panchina: decisione a sorpresa

Succede ormai sempre più spesso, ma per amor del vero è una costante da tempo nel mondo del calcio, che ex grandi calciatori passino in panchina a fine carriera. E’ il caso di un altro grande ex Serie A, che ora è pronto a rimettersi in gioco in questo nuovo ruolo.

La Serie A, storicamente, oltre ad essere una fucina di talenti, è in grado di produrre soprattutto allenatori prestigiosi. Anche per la natura tutta italiana di curare in maniera quasi maniacale la tattica. Un altro ex giocatore è pronto a mettersi in gioco ed a lanciarsi nella carriera da guida tecnica, dal momento che ha trovato l’accordo con la sua nuova squadra. Dopo anni di studio come membro di staff tecnici, adesso è pronto, come si suol dire in questi casi, a camminare da solo ed a provare questa esperienza sicuramente molto formativa. Oltre che estremamente intrigante.

Un altro ex Serie A in panchina

La Serie A, come detto anche in precedenza, è una sorta di grande industria di allenatori. L’attenzione alla tattica, infatti, spinge molti profili a specializzarsi in questo già da calciatori, andando ad arricchire un bagaglio di conoscenze fondamentali anche una volta che si intraprende la carriera da tecnico. Non a caso, adesso, un’altra vecchia conoscenza dei campi della massima categoria del calcio nostrano è pronta a lanciarsi nella avventura di diventare allenatore in capo.

Si tratta dell’ex, tra le altre, Torino, Sampdoria, Reggina e Catania Davide Possanzini, che ha scritto le pagine più importanti della propria carriera da bomber con la maglia del Brescia. Ha firmato, infatti, con il Mantova, club che ripartirà dalla Serie D nella stagione 2023/2024. La sua ultima, ed unica fin qui, esperienza in panchina l’ha fatta proprio alla guida delle “Rondinelle”, ma come spesso accade anche lui è finito nel gioco trita-allenatori di Massimo Cellino.

Possanzini è il nuovo allenatore del Mantova

Ha fatto una lunga gavetta l’ex Brescia come tecnico. Partito, infatti, nel settore giovanile del Brescia, ha avuto una svolta diventando il vice di Roberto De Zerbi. A Benevento prima, passando poi per il Sassuolo ed infine per lo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022/2023 ha guidato prima la Primavera e poi la prima squadra del Brescia, ma è stato poi esonerato da Cellino. Adesso vuole rimettersi in gioco al Mantova, sperando di avere modo e tempo di lavorare in serenità. La decisione è sorprendente dal momento che scende di categoria in maniera importante, ma lo fa ovviamente perché è convinto del progetto che ha sposato.