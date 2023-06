PSG: scelto il nuovo allenatore, lo portano via dalla Serie A

Il calciomercato è pronto a cambiare ancora i piani di tanti club. Perché la scelta del nuovo allenatore del PSG poterà a stravolgere le strategie di tante società.

Una decisione forte quella che potrebbe arrivare da parte del club francese che sta licenziando il suo attuale allenatore e ha fatto saltare il possibile accordo con la prima scelta che riguardava il nome dell’ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann.

Cambia tutto ora perché il nuovo allenatore del Paris Saint Germain potrebbe arrivare direttamente dall’Italia. Una scelta che cambierebbe i piani di tante squadre importanti.

Calciomercato: nuovo allenatore PSG, Nagelsmann rifiuta

Sembrava fatta da tempo per l’arrivo di Nagelsmann al PSG per sostituire Christophe Galtier che sarà esonerato nei prossimi giorni. Ma niente da fare, l’annuncio arriva direttamente dal noto quotidiano francese L’Equipe che svela l’accordo saltato ormai definitivamente tra il giovane allenatore ex Bayern Monaco e il club parigino. Ora bisognerà rimettersi alla ricerca di un nuovo allenatore per il Paris Saint Germain.

Ci sono dei dialoghi tra il club e altri tecnici in giro per l’Europa. Una delle prime scelte è andata via sfumata e si dovrà pensare ad altro in questo momento. Una decisione che potrebbe arrivare e stravolgere completamente i piani dei club anche degli altri campionati. Qualcosa può cambiare subito e si aspetta di capire quella che sarà la decisione del Paris Saint Germain di scegliere il nuovo allenatore.

Pare che ora possano essere considerati tra i nuovi obiettivi di nuovo Allegri e Mourinho che il PSG ha valutato nelle scorse settimane prima delle conferme di Juve e Roma.

PSG: il nuovo allenatore dall’Italia

E’ ormai certo che il PSG deve trovare un nuovo allenatore e ci sono diversi profili che piacciono, anche in Italia. Infatti, già nelle scorse settimane si sono create possibili occasioni per vedere al Paris Saint Germain Allegri o Mourinho. Il primo confermato dalla Juve è un grande amico del ds Campos e l’altro piace per la sua gestione dei campioni.

Le prossime ore saranno decisive per capire se per Mourinho e Allegri si potrebbe tornare a parlare in maniera concreata per allenare il PSG. Dall’Italia piace anche Antonio Conte che attualmente è svincolato, come altri top stranieri.

Nuovo allenatore PSG: le altre piste

Altre piste che valuta il PSG sono sempre quella di Luis Enrique e Zidane, entrambi senza panchina inattesa della chiamata giusta. Ma per quanto riguarda Zidane pare che abbia già rifiutato offerte di ogni tipo in questi anni e che voglia solo la Nazionale francese.

Diversamente, invece, Luis Enrique sarebbe pronto ad accettare il PSG. In Italia resta sempre forte l’interesse sia per Mourinho che Allegri.