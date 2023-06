Psg, che scatto: pressing per il più forte del mondo

Il Psg fa sul serio per un fuoriclasse assoluto, uno dei giocatori più forti al mondo: accelerazione improvvisa.

Il Psg sta per scatenarsi sul mercato. Nemmeno il tempo di subire uno scossone mediatico clamoroso, con la notizia del mancato rinnovo di Kylian Mbappé e della possibile partenza del francese, che il club transalpino ha preparato un super colpo in grado di garantire un futuro brillante alla squadra per i prossimi quindici o vent’anni.

Un talento assoluto, secondo molti il calciatore potenzialmente più forte al mondo, potrebbe arrivare presto alla corte di Nagelsmann. E sarebbe l’ennesimo colpaccio nella storia recente del club francese.

Per i tifosi del club più ricco di Francia non è un periodo particolarmente felice. Nonostante l’ennesima vittoria della Ligue 1, festeggiata con discreta timidezza da parte del pubblico, è evidente che il progetto qatariota continui a non convincere. Anche Galtier è stato ‘fatto fuori’ da uno spogliatoio di prime donne che appare dal di fuori ingestibile.

Ma non è solo l’addio del tecnico che fa discutere. Messi ha salutato tutti, destinazione Miami. Neymar sarebbe già con le valigie in mano e addirittura Mbappé, come abbiamo detto, avrebbe deciso, stavolta davvero, di cambiare aria. Quella che sta per passare definitivamente tra le mani di Nagelsmann potrebbe essere quindi una bella gatta da pelare.

Puntare alla vittoria della Champions con tanti addii dolorosi diventerebbe infatti molto più difficile di quanto già non sia stato negli ultimi anni. Anche per questo il club si starebbe muovendo con forza sul mercato per cercare di anticipare le rivali per un talento straordinario, un calciatore in grado di garantire ancora un futuro ai vertici del calcio mondiale per molti anni.

Il Psg si scatena sul mercato: a un passo il giovane calciatore più forte del mondo

Bisogna guardare al presente, ma anche al futuro. Questa la lezione che a quanto pare il Paris Saint Germain ha imparato, dopo una serie di acquisti ‘anziani’, come Messi e Sergio Ramos, che non hanno reso quanto sperato. Per questo motivo la dirigenza avrebbe deciso di anticipare le concorrenti per portare a casa uno dei talenti più brillanti del calcio europeo. Un giocatore che, tra l’altro, faceva gola anche ad alcune delle nostre big, come Napoli e Milan.

Il prescelto è il giovane talentino turco Arda Guler, trequartista o ala destra (ma più in generale un vero tuttofare) del Fenerbahce. Classe 2005, il ragazzino di Ankara, numero 10 della blasonata squadra anatolica, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per poter essere considerato un predestinato.

Pur essendo diventato maggiorenne da pochissimo tempo, ha già collezionato molte esperienze in campo europeo, giocando sia in Conference che in Europa League, oltre che nel campionato nazionale turco, torneo in cui ha debuttato nel 2021/22 con risultati eccellenti: 12 presenze, 3 gol e 3 assist alla prima stagione, il tutto in soli 284 minuti. Un trend che ha confermato quasi del tutto nell’annata appena conclusa, con 20 presenze in campionato impreziosite da 4 gol, 4 assist e tantissime giocate di alta scuola.

Numeri straordinari che gli hanno permesso di attirare l’attenzione di diverse big in Europa, dalle inglesi al Borussia Dortmund, sempre in prima fila per i giovani talenti. E anche Napoli e Milan da tempo lo starebbero seguendo con interesse, ingolositi da una clausola rescissoria da soli 17,5 milioni che si è attivata grazie ai 1500 minuti giocati nella stagione appena conclusa.

Quando si muove il Psg, però, per la concorrenza c’è poco da fare. Il club francese sarebbe infatti pronto a un investimento folle, anche più alto della clausola, pur di portarlo a Parigi, con la consapevolezza di avere tra le mani un gioiello in grado di far fare un ulteriore salto di qualità a una squadra già eccellente. Una squadra che punterà sempre al massimo, a prescindere da chi partirà e da chi invece accetterà di restare alla corte di un tecnico dalle idee illuminate come Nagelsmann.