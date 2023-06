Calciomercato: Thiago Motta in panchina, c’è la svolta

Ultimissime notizie sul futuro a Bologna dell’allenatore Thiago Motta: c’è l’annuncio ufficiale, ecco cosa sta succedendo.

Rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A, Thiago Motta ha conquistato l’attenzione di numerose big dopo l’ottima stagione a Bologna dell’allenatore italo brasiliano. Il rendimento della squadra è migliorato tantissimo a conferma del lavoro da parte dell’ex centrocampista che s’è confermato con uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama calcistico europeo. Un’altra piccola impresa, dopo aver ottenuto la salvezza con lo Spezia in una situazione davvero complicata con il mercato bloccato. Ecco svelato il futuro del tecnico Thiago Motta: c’è l’annuncio ufficiale.

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al futuro a Bologna dell’allenator Thiago Motta. Le sirene di mercato continuano a suonare per l’allenatore che è considerato uno dei tecnici più promettenti.

Ultime notizie calciomercato: l’annuncio su Thiago Motta

L’interesse di molte big, tra cui anche Juventus, Napoli e Psg, aveva lusingato Thiago Motta che dopo la stagione a Bologna sognava il grande salto in un top club.

La situazione è cambiata anche dopo l’annuncio da parte dei bianconeri di confermare Allegri e la decisione degli azzurri di prendere Rudi Garcia al posto di Spalletti. Inoltre, al Psg la situazione non è stata ancora risolta con Galtier ancora sotto contratto con il club francese. La società, prima di ingaggiare un nuovo allenatore, dovrà trovare un accordo per la rescissione dell’ex Lille.

Ecco perché, ad oggi, la conferma di Thiago Motta a Bologna è quasi scontata. A mettere la parola fine su questa situazione è il responsabile dell’area tecnica rossoblù Sartori che, nel corso di un’intervista, ha chiuso le porte all’addio di Thiago Motta da Bologna.

Bologna: Thiago Motta resta in panchina, l’annuncio ufficiale di Sartori

Giovanni Sartori ha rilasciato un’intervista a ÈTv Rete7. Il dirigente s’è soffermato sul futuro di Thiago Motta a Bologna. “Posso dire con grande chiarezza che non abbiamo mai pensato ad un futuro senza Motta a Bologna, il nostro progetto va avanti con lui”.

Una conferma quasi scontata, quella di Thiago Motta che resta l’allenatore del Bologna. Dopo la decisione della Juventus di confermare Allegri e quella del Napoli di ingaggiare Rudi Garcia. L’unico pericolo era il Psg che ad oggi non ha ancora preso una decisione riguardo il futuro di Galtier. In caso d’addio del francese, ci sono altri allenatori nella lista dell’emiro che preferisce gente come Luis Enrique o Nagelsmann invece di Thiago Motta che è pronto a guidare per il secondo anno di fila il Bologna con l’obiettivo di crescere e migliorare ancora di più il rendimento della squadra.