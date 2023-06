UFFICIALE – Felipe Scolari si rimette in gioco: il club lo annuncia a sorpresa

Colpo di scena per quanto riguarda la panchina di un club ai vertici della classifica, che ha ambizioni importanti.

Il nuovo allenatore è stato annunciato a sorpresa e, a caccia di un profilo internazionale, a rimettersi in gioco è lo storico CT che fu di Brasile e Portogallo, Luiz Felipe Scolari.

Un sudamericano, direttamente dal Brasile, per dare l’impronta importante al club che vuole incidere sia in campo nazionale che contintale, considerano quelle che sono le ambizioni della società stessa. Dopo aver girato il mondo, ecco da dove ripartirà il tecnico che è arrivato all’età di 74 anni, ma con ancora tanta voglia di dare al calcio.

Scolari in panchina a sorpresa: è ufficiale l’annuncio del club

Non si ferma mica all’età, la scelta del club che ha praticamente ufficializzato la nomina del proprio nuovo allenatore, nel nome di Luiz Felipe Scolari.

È arrivato questo pomeriggio l’annuncio inaspettato del colpo per la panchina, un profilo graditissimo considerando il suo valore e tutta l’esperienza che metterà a disposizione della sua nuova squadra.

Presto si metterà in gioco, guidando la squadra già nella prossima partita, perché è ufficiale il colpo Scolari per la panchina dell’Atletico Mineiro, che ha dato notizia ufficiale direttamente dal sito del club.

Atletico Mineiro, l’annuncio ufficiale su Felipe Scolari

L’età non conta, nel calcio c’è l’esperienza e la voglia di fare. Quella che ha ancora, nonostante i suoi 74 anni, Felipe Scolari.

In giornata, l’Atletico Mineiro ha reso pubblica la sua scelta di andare verso Luiz Felipe Scolari alla guida del club, annunciandolo in maniera ufficiale attraverso i canali della squadra. Quanto segue, è l’annuncio sul ritorno in panchina, dopo la recente esperienza nell’area tecnica di un club, sempre in Brasile.

“Felipe Scolari è il nuovo allenatore dell’Atletico Mineiro, firma con noi un contratto fino al 31 dicembre 2024. Con lui all’Atletico arriva l’assistente tecnico Carlos Pracidelli”

Luiz Felipe Scolari, un vincente nell’era dell’Atletico Mineiro

Scolari ha vinto e può ritenersi soddisfatto della sua carriera, che sta comunque volgendo al termine, considerando la sua età. Un’ultima esperienza probabilmente, quella che vivrà all’Atletico Mineiro che ha voglia di portare in alto, nel campionato Carioca. Un Palmarés di tutto rispetto considerando la sua vittoria della Coppa del Mondo con il Brasile nel 2002, nella storica Seleçao di una delle Nazionali più forti della storia. Oltre al grande titolo ottenuto col Brasile in Corea, diversi campionati vinti in Cina e non solo. Due i campionati vinti in Brasile e chissà che non possa succedergli anche all’Atletico Mineiro, che vinse il campionato nel 2021.