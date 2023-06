Vlahovic lascia la Juventus: “Incontro confermato, ecco le cifre”

Vlahovic e il suo addio alla Juventus. Il mercato della società bianconera ruota attorno alla cessione del centravanti serbo che però partirà soltanto a determinate cifre.

Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic. Al momento sono loro le questioni più urgenti che devono essere risolte dalla parti della Continassa. Attorno ai loro nomi ruota l’immediato mercato della Juventus in vista della prossima stagione.

E se, giorno dopo giorno, nonostante l’offerta plurimilionaria proveniente dall’Arabia Saudita, la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera diviene sempre più certa, il nome di Dusan Vlahovic è sempre il primo nella lista dei partenti. Una cessione “forzata” dalle impellenti necessità del bilancio bianconero di rientrare, il più presto possibile, dei mancati introiti della Champions League. Nell’Europa calcistica che conta diversi club hanno lo sguardo puntato verso Torino, con obiettivo Dusan Vlahovic.

La Juventus, però, si priverà del centravanti serbo, classe 2000, solo e soltanto a determinate cifre. La società bianconera, nel gennaio del 2022, ha acquistato Vlahovic dalla Fiorentina per 80 milioni di euro. E’ questa la cifra di partenza su cui la Juventus intende iniziare ad intavolare una trattativa per la sua cessione. L’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha fatto il punto sul mercato della Juventus, inclusa la questione Vlahovic.

Vlahovic e il suo addio alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha parlato di Dusan Vlahovic e dell’importanza che tale operazione ricopre, nel suo complesso, per la Juventus.

L’esperto di mercato della “rosea” ha ribadito, infatti, come l’eventuale uscita del centravanti serbo sia necessaria in ottica di risanamento di un bilancio che non potrà godere dei fondi assicurati dalla Champions League. Il profilo di Dusan Vlahovic è uno dei più attenzionati a livello europeo e questo la Juventus lo sa. Per tale motivo la società bianconera ha fissato il prezzo del suo giocatore a 80 milioni di euro.

Carlo Laudisa ha confermato come il neodirettore sportivo della Juventus, Giovanni Manna, abbia incontrato a Londra i dirigenti del Chelsea, club molto interessato al centravanti serbo. Ma sull’attaccante bianconero resta vigile anche il Bayern Monaco, alla ricerca di un centravanti di qualità dopo aver perduto Robert Lewandowski. La società bavarese ha il vantaggio, rispetto al Chelsea, di giocare la Champions League e la scorsa estate ha acquistato dalla Juventus il difensore centrale olandese De Ligt.

Gli ottimi rapporti esistenti tra i due club potrebbero favorire una felice conclusione dell’operazione. La Juventus vigila e ascolta. Non ha fretta di chiudere l’operazione se non quando saranno maturate le condizioni economiche richieste.