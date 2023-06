Alla Juve salta tutto: è lontanissimo

In casa Juve il mercato torna a essere protagonista: uno dei primi obiettivi si allontana.

La Juventus vive una delle estati più roventi degli ultimi anni con i tifosi ormai che sperano che la squadra possa rafforzarsi in vista della prossima stagione.

Una stagione che non sarà caratterizzata dalla partecipazione alla prossima Champions League, un duro colpo per una società che non era mai mancata negli ultimi anni all’appuntamento con la coppa più ambita. Non partecipare alla Champions significa anche rinunciare a una grossa fetta di milioni che fanno sempre bene.

Nel frattempo, i dirigenti bianconeri sono a lavoro su più tavoli e mentre si cerca di capire meglio il futuro dell’allenatore Massimiliano Allegri e del centravanti Dusan Vlahovic, ormai considerato di fatto uno dei partenti, si allontana un obiettivo che sulla carta poteva essere fattibile.

La Juventus è noto che potrà operare sul mercato con le “mani legate” poiché dovrà tenere conto, come mai aveva fatto prima, del proprio bilancio societario. Dunque, l’imperativo della società sarà vendere prima di comprare.

Juventus, si allontana Zaniolo: Galatasaray chiede troppo

Era uno dei nomi spuntati nelle ultime settimane in quanto rappresenta, nonostante tutto, uno dei giovani italiani tecnicamente più in vista. Nicolò Zaniolo tuttavia sembra non sia ancora maturato al cento per cento, nemmeno al Galatasaray ha dimostrato tutto il tasso tecnico di cui dispone disputando solo qualche partita al massimo livello.

Un suo ritorno in Italia gli farebbe bene, è il suo habitat naturale. Chissà se a Torino sponda Juventus, una squadra che ha sempre apprezzato l’italianità della propria rosa. L’obiettivo è complicato perché è al momento irraggiungibile dal punto di vista economico: i turchi di Istanbul chiedono cifre altissime per le casse bianconere.

La conferma arriva direttamente dal noto giornalista Franco Leonetti che, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha parlato proprio del futuro di Zaniolo. Futuro che sembra essere non lontano dalla Turchia, almeno in questo momento. Leonetti, in riferimento alla Juventus, ha parlato dapprima della condizione di Federico Chiesa, calciatore che deve recuperare la forma e la brillantezza di un tempo.

Successivamente, ha fatto un accenno proprio alla delicata situazione dell’ex romanista. Secondo lui non si muoverà dalla Turchia in quanto il Galatasaray chiede ben 25 milioni di euro per liberarlo. Una cifra che la Juventus potrà spendere sul mercato solo dopo aver ceduto qualche top presente in rosa.