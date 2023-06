Arriva l’accordo: Mirotic in Italia

Nikola Mirotic è uno dei giocatori più ambiti in Europa, il cestista più pagato e impattante del nostro Continente, dovrebbe arrivare in Italia.

Il giocatore spagnolo è a un passo dal dire addio al Barcellona, dopo alcune stagioni in Catalogna, il suo futuro sembra scritto con un trasferimento in Italia.

In questa stagione abbiamo visto prestazioni non all’altezza per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, soprattutto in Eurolega. La squadra lombarda aveva costruito un roster importante, con nomi come Kevin Pangos e Brandon Davies ma le difficoltà sono state tante e non sono arrivati i playoff della massima competizione europea, obiettivo minimo stagionale.

In Italia la situazione è stata migliore, grazie anche a una rosa, insieme alla Virtus Bologna, nettamente superiore a tutta la concorrenza. Per capirci, proprio Kevin Pangos e Brandon Davies che erano gli acquisti migliori stanno guardando le finals LBA dalla tribuna, non venendo mai chiamati in causa.

Olimpia Milano, in arrivo Nikola Mirotic?

In questi anni Nikola Mirotic è stato il punto di riferimento per il Barcellona di Šarūnas Jasikevičius, nonostante l’assenza di vittorie in Europa. Possiamo, infatti, dire che l’esperienza sulla panchina catalana da parte del coach lituano si avvicina al fallimento, per quanto speso e quanto raccolto.

La dirigenza del Barcellona, di conseguenza a questa situazione, dopo questa stagione ha deciso di dare un netto taglio al budget del club, circa il 20/25%. Il primo a finire sulla lista è stato, proprio, il giocatore più rappresentativo Nikola Mirotic, chiedendogli di dimezzarsi l’ingaggio. Il cestista spagnolo, ex NBA, però avrebbe rifiutato di buon grado la decisione, liberandosi dall’accordo e cercando una nuova destinazione.

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, con voci insistenti in queste ore, la squadra maggiormente interessata a Nikola Mirotic sarebbe l’Olimpia Milano. Avremmo, quindi, lo sbarco in Italia di uno dei cestisti più forti d’Europa. Sarebbe un importante investimento per la squadra di Giorgio Armani, allenata da Ettore Messina, ma sarebbe anche un segnale importante in vista della prossima stagione a tutte le big d’Europa.

Non ci resta, ora, che attendere novità sulla situazione che, presumibilmente, arriveranno dopo le finals LBA che Olimpia Milano e Virtus Bologna stanno giocando, per la conquista dello Scudetto. Il posto per l’arrivo dell’iberico dovrebbe essere liberato dalla cessione di Brandon Davies, arrivato anch’egli dal Barcellona la scorsa estate.