Rivoluzione per il club: Rivera nuovo presidente

Gianni Rivera un po’ a sorpresa potrebbe tornare nel mondo del calcio. L’ex giocatore è pronto a comparare un club e diventare presidente.

Rivera presidente: ci siamo, arriva l’annuncio

Secondo quanto riferito da Rivera al Corriere della Sera, la trattativa con il Bari è pronta ad entrare nel vivo. L’ex Milan ha confermato di aver avuto un contatto con Decaro per capire la fattibilità dell’operazione. Si tratta di una cordata pronta a prendere in mano i pugliesi considerando che De Laurentiis non potrà continuare fino alla fine se si vuole arrivare in Serie A.

Ultime Rivera: il Bari nel mirino dell’ex Milan

