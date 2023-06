Ancelotti cambia panchina: allenerà un’altra big

Carlo Ancelotti è pronto a cambiare panchina e dire addio al Real Madrid. Arriva la notizia che conferma la scelta dell’allenatore pronto alla svolta della propria carriera.

L’ex tecnico è pronto ad intraprendere una nuova strada salutando dopo anni e per la seconda volta il club spagnolo di Florentino Perez che ha fissato la scadenza per Re Carlo.

Ci sono ora notizie contrastanti a Madrid per l’addio del tecnico italiano, considerato uno dei migliori di sempre nel suo ruolo. Ma i tifosi che avranno presto Carletto come nuovo allenatore non vedono l’ora di accoglierlo e spingono per l’ufficialità a gran voce.

Calciomercato: Ancelotti lascia il Real Madrid

Carlo Ancelotti dopo anni al Real Madrid è pronto all’addio. Perché il tecnico italiano più esaltato di sempre è pronto ad una svolta importante per la propria carriera. Ci sono delle voci di mercato che spingono l’allenatore verso la nuova avventura immediata e presto si potrà saperne di più. Perché pare che arriverà anche l’annuncio ufficiale in vista della decisione che sarà presa dalla società e dall’allenatore. Una svolta che può cambiare anche il futuro del figlio Davide.

Perché dopo anni, alla seconda esperienza a Madrid, il Real Madrid e Carlo Ancelotti si saluteranno. L’allenatore ha un contratto in scadenza nel 2024 con la società di Florentino Perez che già cerca quello che sarà il suo sostituto in vista del prossimo anno. Non ci sarà un addio anticipato che si era tanto parlato in questi mesi, perché sarebbe assurdo separarsi dall’allenatore con un esonero visto anche il legame dei giocatori creato con lui. Si proverà a dare tutto per vincere ancora insieme, poi sarà addio.

Intanto, è già certo di dove allenerà dopo il Real Madrid Carlo Ancelotti. Tante le voci che hanno accostato Re Carlo a diverse esperienze importanti, ora però sembra essere arrivata quella certezza che tutti aspettavano. Bisognerà solo attendere l’ufficialità che può esserci da un momento all’altro in vista del prossimo anno.

Brasile: Ancelotti nuovo ct

Il Brasile ha detto addio a Tite dopo il Mondiale perso in Qatar e cerca il nuovo commissario tecnico. Non ci sono altre strade, l’unica è quella di Carlo Ancelotti con Ramon Menezes nel frattempo ad interim in attesa di novità.

Sarà proprio Ancelotti a guidare la nazionale del Brasile dal 2024. Accordo totale secondo i colleghi brasiliani riguardo l’arrivo dell’allenatore del Real Madrid che dopo una lunga carriera con i club e aver vinto di tutto può pensare ad una Nazionale.

Ct Brasile Ancelotti: in arrivo l’ufficialtà

Secondo le ultime notizie l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare da Ednaldo Rodrigues, numero uno della Federazione calcistica brasiliana, entro la fine del mese di giugno. Carlo Ancelotti sarà l’allenatore del Brasile dal 2024, quando finirà il suo contratto col Real Madrid.