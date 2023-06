Calciomercato: colpo Dia, arriva per 25 milioni

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo Boulaye Dia. Il bomber sta lasciando la Salernitana per firmare con un’altra società italiana.

Impatto devastante dell’attaccante senegalese. Stagione strepitosa quella di Boulaye Dia, una delle piacevoli sorprese dell’ultimo campionato italiano. La salvezza della Salernitana è passata anche dai suoi gol. Intanto, si alimentano le voci riguardo l’addio del giocatore che è pronto a trasferirsi in un’altra società italiana: ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa di calciomercato.

Dopo l’ottima stagione con la Salernitana, l’attaccante Boulaye Dia ha conquistato l’attenzione di tantissime società italiane. Molti club, infatti, sono a lavoro per prenderlo dal club granata nel corso di questo calciomercato estivo 2023. La società di patron Iervolino non ha ancora aperto alla cessione del calciatore visto che nel contratto è presente una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida fino al 15 luglio. Pertanto, qualunque club dovrà pagare quella cifra.

Calciomercato Salernitana: stanno prendendo Dia

L’uomo copertina della salvezza della Salernitana è stato senza dubbio Boulaye Dia. Il calciatore ha catturato l’attenzione di numerose società che l’hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione.

In Serie A ci sono Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina che vogliono Boulaye Dia. In questo momento la Salernitana non ha ancora aperto alla trattativa visto che nel contratto del senegalese è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Per questa ragione non ci saranno sconti. Intanto, nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità riguardo il riscatto del giocatore dal Villarreal con la Salernitana che pagherà i 12 milioni più commissioni e futura rivendita per gli spagnoli.

Il futuro di , nonostante il riscatto, sarà lontano dalla Salernitana.

Dia via dalla Salernitana, ecco le ultime notizie di calciomercato

Qualora dovesse arrivare prima del 15 luglio una proposta da 25 milioni di euro, la Salernitana sarà obbligata a vendere Dia. Si tratterebbe dell’ennesima plusvalenza per il club granata che lo scorso anno ha ceduto Ederson all’Atalanta. Un modo, questo, anche per finanziare il mercato in entrata della Salernitana che è già a lavoro per rinforzare la rosa e prendere nuovi giocatori in vista della prossima stagione. Tra i nomi nel mirino anche Cancellieri della Lazio e Piroe dello Swansea. Tutto, dunque, passerà anche dal futuro di Boulaye Dia che non ha ancora sciolto le riserve riguardo la sua prossima destinazione.

Club come Napoli, Roma e Lazio possono garantire al giocatore senegalese una vetrina importante come le coppe europee, la Fiorentina invece il posto da titolare ed un progetto ambizioso che potrà riportare in Europa i viola. Ovviamente l’ultima parola toccherà al giocatore e anche ai club che se vorranno prenderlo dalla Salernitana dovranno pagare Dia ben 25 milioni di euro.