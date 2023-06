Roma: addio Dybala, spunta la richiesta al club

Il futuro di Paulo Dybala con la Roma è ancora tutto da chiarire, perché il calciomercato di questa sessione estiva potrebbe cambiare in maniera importante le strategie del club.

Ci sono ora delle nuove notizie che riguardano il futuro che attenderà il club giallorosso e anche il giocatore argentino che resta corteggiato dai migliori club d’Europa.

Dopo qualche anno complicato alla Juve ora alla Roma ha ritrovato entusiasmo e numeri di grande livello che hanno trascinato il club italiano quasi all’impresa in Europa.

Calciomercato Roma: Dybala decide il futuro

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da decidere in vista della prossima stagione. Perché l’intenzione del club e di Mourinho è quella chiaramente di tenere il giocatore al centro del progetto giallorosso. Perché l’ex Juventus si è dimostrato (come già ci si aspettava) l’arma in più del club capitolino. Decisivo in quasi tutti i match chiave con una sua giocata, gol o assist. Anche nella Finale d’Europa League tra Roma e Siviglia è andato a segno nonostante fosse al 50% delle forze post infortunio e senza l’autogol di Mancini e la sconfitta ai rigori avrebbe portato un trofeo prestigioso alla piazza.

Il prossimo anno sarà quindi ancora Europa League e senza la Champions League un altro anno sarà dura trattenere Dybala, che a quel punto chiederebbe alla Roma garanzia sotto altri punti di vista. Il calciatore continua, intanto, ad essere corteggiato dai migliori club in circolazione che da un momento all’altro potrebbero farsi sotto e provare anche a portarlo via con una clausola rescissoria di poco meno di 20 milioni di euro che il club punta ad abolire.

Per farlo servirà sottoscrivere un nuovo contratto ed è quello che punta a fare Dybala con la Roma che però andrà a chiedere cifre differenti rispetto quelle attuali. Al momento il giocatore percepisce 4,5 milioni l’anno di stipendio fino a salire a 6 milioni netti compresi di bonus.

Rinnovo Dybala Roma: le ultime

Prona una nuova richiesta da parte di Dybala per la Roma riguardo il possibile rinnovo di contratto che può arrivare tra le due parti. Il club giallorosso ha intenzione di provare a chiudere per confermare ancora in rosa il giocatore.

Come riportato dal Corriere dello Sport Dybala può rimanere nella Capitale, ma per farlo servirà un nuovo contratto con la Roma. Si cercherà di firmare un rinnovo con uno stipendio più alto e togliere la clausola.

Dybala Roma: incontro dopo l’estate

Dopo le vacanze negli Stati Uniti Paulo Dybala tornerà a Roma e vorrà incontrare i dirigenti del club giallorosso per trovare l’intesa giusta riguardo un nuovo contratto. Potrebbe essere quello decisivo per blindare l’argentino nella Capitale. Intanto, Dan Friedkin cerca nuovi sponsor.