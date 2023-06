Calciomercato: Dzeko al Fenerbahçe, c’è un nuovo bomber per l’Inter

E’ tutto fatto per il trasferimento in Turchia di Edin Dzeko, che lascerà l’Inter per firmare con il Fenerbahçe. Intanto, Marotta ha bloccato un nuovo bomber.

Ci sono delle novità per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. La società neroazzurra è a lavoro per la prossima stagione. Marotta ha individuato una serie di rinforzi che serviranno ad alzare il livello qualitativo della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dalla difesa all’attacco, ecco tutte le novità riguardo il mercato dei neroazzurri a partire dall’attacco con il sostituto di Edin Dzeko.

Saranno giorni cruciali per il trasferimento di Edin Dzeko al Fenerbahçe. L’agente dell’attaccante bosniaco è in contatto con la società turca per mettere a punto gli ultimi dettagli di questo affare. L’Inter saluterà il suo bomber e lo lascerà partire a parametro zero. Intanto, per la sostituzione di Dzeko, arrivano le prime indiscrezioni riguardo il nome del giocatore che nell’idea di Marotta andrà a prendere il posto dell’ex Roma.

Calciomercato Inter: ecco il sostituto di Dzeko

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione riguardo l’attaccante che prenderà l’Inter nel corso di questo calciomercato estivo 2023. I neroazzurri sono a lavoro per individuare il profilo migliore del giocatore che dovrà sostituire Edin Dzeko.

In attesa del ritorno di Lukaku, le trattative con il Chelsea vanno avanti e comprendono anche altri giocatori come i difensori Koulibaly e Chalobah, Marotta dovrà trovare anche il sostituto di Dzeko. Nella lista della spesa c’è Mateo Retegui del Tigre ma di proprietà del Boca Juniors. L’attaccante italiano, che oggi pomeriggio partirà titolare nella finale per il terzo-quarto posto della Nations League, è uno dei papabili a vestire la maglia dei neroazzurri in vista della prossima stagione.

Ma la lista di Marotta è bella ampia: ecco altri nomi di attaccanti nel mirino dell’Inter per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Inter: non solo Retegui, ecco chi arriva in attacco

Un altro giocatore in orbita Inter per il prossimo calciomercato è l’attaccante Balogun. Inglese, classe 2001, nell’ultima stagione è stato protagonista al Metz con 21 gol. Il bomber è di proprietà dell’Arsenal che ha aperto alla possibile cessione del suo giocatore per non meno di 30 milioni di euro. In passato anche il Milan s’è interessato al giocatore, quando a guidare il mercato c’era ancora Maldini e Massara. Il nome di Balogun può essere quello giusto per l’Inter che dovrà sostituire Dzeko. Intanto, la società è a lavoro anche per la permanenza in neroazzurro di Lukaku: ecco le ultime notizie.

Calciomercato Inter: da Lukaku a Retegui, ecco i nomi per l’attacco

Marotta ha individuato una serie di bomber che potrebbero fare a caso dell’Inter. L’obiettivo primario della società, in questo momento, è quello di tenere Romelu Lukaku. Successivamente, la società prenderà il sostituto di Dzeko. Intanto, c’è da segnalare l’interesse nei confronti di Retegui, Scamacca e Balogun. Uno di questi potrebbe vestire la maglia dei neroazzurri la prossima stagione.