Calciomercato Milan: colpo Chiesa, il nuovo ds convince la Juve

Il calciomercato di questa sessione estiva sarà fondamentale per il futuro di Federico Chiesa pronto a lasciare la Juventus. Il calciatore italiano è in rottura con i bianconeri.

L’addio di Federico non sarà inaspettato. Perché sono diversi i mesi che si parla di un suo possibile cambio di maglia per quanto accaduto nelle ultime stagioni alla Juve.

Il giocatore non ha vissuto un’avventura fortunata in bianconera e valuta l’addio con la società. Ci sono dei nuovi aggiornamenti riguardo come andrà a finire in vista di questi lunghi mesi di mercato.

Calciomercato Juventus: Chiesa verso la cessione

La mossa della società di confermare Massimiliano Allegri ha solo fatto storcere ancor di più il naso a Federico Chiesa che con l’allenatore della Juventus non ha un grande feeling, sembra che le sue prestazioni non siano esaltate, anzi. Per questo motivo anche ora si valuta seriamente la cessione dell’esterno italiano, che è in scadenza nel 2025 e non sembra avere volontà di rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. Perché il giovane calciatore nei giorni scorsi ha fatto le sue richieste, pretendendo delle cifre veramente monstre dalla società che non ha intenzione di accontentarlo.

Parti fortemente distanti che rischiano quindi di dirsi addio in anticipo. Perché Chiesa non ha più voglia di restare al 100% alla Juventus e lo stesso club non sembra voler puntare su di lui per il futuro. Le sue prestazioni di alti e bassi non hanno convinto allenatore e società, con tutte le parti che ora valutano seriamente l’addio.

In questa stagione ha messo a segno 4 gol e 6 assist, pochi per quello che ci si aspetta da lui, ma gli infortuni gli hanno solo complicato tutta la stagione. Nonostante questo scarso livello di prestazioni però ha comunque tante squadre interessate e anche stesso in Serie A qualcuno pensa di comprare Chiesa dalla Juventus.

Juventus: Chiesa tra Milan e Bayern Monaco

Da tempo l’interesse di Milan e Bayern Monaco è forte per Federico Chiesa che ora può dire addio alla Juventus. Il giocatore è in scadenza nel 2025 e per questo motivo la società non ha pretese eccessive per lui.

Il prezzo del giocatore si aggira tra i 35 e 40 milioni di euro. Saranno le prossime settimane quelle decisive per capire se ci potrà essere un affondo da Milan e Bayern Monaco per Chiesa con la Juve che aspetta le offerte concrete. Entrambi i club devono investire il quel ruolo.

Calciomercato: occasione Aston Villa per Chiesa

Occasione anche Aston Villa per Chiesa che può finire a giocare in Premier League. Il nuovo direttore sportivo Monchi punta in quel ruolo su Zaniolo che costa 35 milioni. Ma se non dovesse arrivare l’accordo con l’italiano ex Roma allora si punterà tutto sul giocatore della Juventus che dovrà poi prendere una decisione.