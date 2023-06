Juventus, è fatta per il nuovo terzino: addio Cuadrado, ma resta in Serie A

Può considerarsi conclusa, a sorpresa, la trattativa della Juventus per il nuovo terzino che sarà presto bianconero.

Il colpo della Juventus è legato ad un affare in arrivo dalla Premier League e che spinge, adesso, alla cessione di Juan Cuadrado.

Perché malgrado alcune dichiarazioni proprio da parte del colombiano, dalla sua Nazionale, le cose sembrano essere andate diversamente. La Juventus non rinnoverà il contratto di Cuadrado, il colombiano è destinato ai saluti. Ma c’è una rivale in Serie A pronta a fare sul serio per il gran colpo sulle corsie.

Calciomercato, chiuso il colpo dalla Juventus: addio Cuadrado

Via dalla Juventus, per continuare comunque a giocare in Serie A. Sarà la scelta di Juan Cuadrado adesso che la Juventus lo ha messo praticamente alle porte.

Glielo ha reso chiaro, il club bianconero, che non ha alcuna intenzione di rinnovargli il contratto, che prevede scadenza appunto, fissata al 30 giugno 2023.

Il talento colombiano continuerà a giocare in Serie A, ma dicendo addio alla Juventus che pare aver chiuso già il colpo per le corsie. In Italia torna l’ex Atalanta, Timothy Castagne che, in uscita dal Leicester, sarà il nuovo terzino della Juventus.

Mercato Juventus, arriva Castagne: la destinazione di Cuadrado

Juan Cuadrado in uscita perché, come fanno sapere direttamente da Sky Sport, la Juventus avrebbe chiuso per il colpo Castagne.

È rivoluzione in casa bianconera che, invece di salutare il proprio allenatore, ha deciso la via del cambio generazionale per gli elementi del proprio organico. Sarebbe ai dettagli l’affare Castagne per la Juventus, mentre i bianconeri avrebbero già reso chiaro a Cuadrado che appunto, non rientra più nel proprio progetto.

Non ha voglia di lasciare l’Italia però l’esterno colombiano che, in Serie A, ha ancora diversi estimatori. Tra questi, in Serie A, c’è anche la Roma. Il talento colombiano potrebbe chiudere la carriera in Capitale dove non solo troverebbe Mourinho come allenatore, pronto ad affidargli un ruolo da titolare, liberando così Karsdorp con la cessione, ma si riunirebbe anche ai vecchi amici Dybala e Spinazzola, per un’annata dove tenterà di primeggiare in giallorosso.

Ultime Juventus, non solo Roma: c’è un’altra squadra su Cuadrado

C’è un’altra squadra e un’altra ipotesi di mercato per Juan Cuadrado. Il colombiano interessa anche al ricchissimo campionato dell’Arabia Saudita che, dopo aver piazzato colpi importanti come quello che ha portato alcuni dei talenti che hanno giocato in Europa per il corso di tutta la loro carriera, punterebbe anche a Juan Cuadrado. La Roma deve far concorrenza alle cifre enormi che verrebbero proposte al colombiano, conteranno infatti le volontà di Juan Cuadrado. A convincerlo potrebbe essere l’amico di sempre, Paulo Dybala.