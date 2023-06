Delusione Inter: va in Arabia Saudita, guadagnerà 20MLN l’anno

L’Inter è pronta ad affondare colpi di mercato con acquisti nuovi che possano aiutare a migliorare la rosa, ma occhio anche alle cessioni e i grandi addii.

Ci sono ora delle notizie che arrivano riguardo le mosse che vorrà fare la società per la prossima stagione, dove bisognerà migliorare sicuramente l’andamento in campionato dopo la delusione di quest’anno con un -18 dalla capolista a fine anno.

Ma potrebbero arrivare delle beffe importanti dal punto di vista del calciomercato per l’Inter in vista della prossima stagione. Potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro.

Calciomercato Inter: cessioni pronte

Una situazione particolare quella che riguarda l’Inter che potrebbe perdere giocatori di grande livello e che per lo spogliatoio e la rosa di Simone Inzaghi sono stati fondamentali in questi anni. Due sicuri e certi dell’addio sono Skriniar e Handanovic che saluteranno in scadenza di contratto il 30 giugno. Per questo saranno rimpiazzati con nuovi acquisti in questa sessione di mercato. Altre mosse possono riguardare quello che accadrà per le grandi cessioni.

Perché dopo una finale di Champions League persa ci sono due strade per diversi giocatori, quella di restare e puntare a ripetersi provando a vincere una competizione del genere o andare altrove per cercare nuovi stimoli dopo una forte delusione. Per questo bisognerà vedere bene che futuro ci sarà all’Inter per grandi giocatori come Onana, Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, tra i principali fari della società nerazzurra.

Sono già stati tanti gli interessamenti in queste settimane, con l’Inter che ora dovrà difendersi o rischierà di dover dire addio ad alcuni di questi grandi talenti. Ma la società ha gli occhi aperti ovunque ed è pronta a fare acquisti di mercato mirati.

Inter: Koulibaly l’obiettivo in difesa

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile ritorno in Serie A di Kalidou Koulibaly che lascerà sicuramente il Chelsea. Il difensore ex Napoli è pronto a rimettersi in gioco e magari approdare nel campionato italiano, bisognerà trovare l’accordo economico sullo stipendio.

Perché al Chelsea l’ingaggio di Koulibaly è di 10 milioni a stagione e l’Inter non può permettersi di pagare la cifra per intero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport però ora il ritorno del difensore senegalese in Italia si può complicare.

Calciomercato Inter: Koulibaly verso l’Arabia Saudita

Pare che nelle ultime ore si sia aperta l’occasione Arabia Saudita per Kalidou Koulibaly. Tanti i giocatori che dall’Europa stanno lasciando per andare a giocare nel campionato dei super ricchi. Il prossimo potrebbe essere proprio Koulibaly con l’Inter che resterebbe beffata, perché ora è arrivata l’offerta maxi dall’Al-Hilal per 20 milioni di euro a stagione.