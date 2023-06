Sarri pronto allo sgarbo alla Juventus: lo convince con la Champions

Il calciomercato entra nel vivo e per la Juventus sarà beffa, considerando il colpo in programma della Lazio, per Maurizio Sarri.

Il tecnico di Figline prepara lo sgarbo, in contatto costante con Claudio Lotito, ai danni della sua ex Juventus.

Uno sgarbo, concesso, grazie all’approdo in Champions League che convincerebbe il giocatore a vestire la maglia dei biancocelesti, considerando quella che è la possibilità di vivere un’esperienza da titolare proprio nella massima manifestazione UEFA. E più di Massimiliano Allegri, a convincere il giocatore, sarebbe appunto la possibilità di lavorare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri, nel prossimo campionato.

Calciomercato, colpo della Lazio: Sarri prepara la beffa alla Juventus

È stato uno dei migliori calciatori della stagione in Serie A che si è appena conclusa e che gli ha permesso, ancor prima dell’apertura del calciomercato, di attirare su di sé le attenzioni di diversi club italiani.

Lo cercano anche in Europa, la sua crescita però la vivrà in Italia e ancora in Serie A, con una maglia diversa da quella attuale.

Perché considerando la stagione che ha portato a casa, sarà quasi sicuramente addio all’Empoli, Fabiano Parisi è infatti pronto per una big. E la stessa potrebbe essere appunto la Lazio, pronta al grande colpo per la propria fascia mancina.

Mercato Lazio, colpo Parisi: Sarri convince il terzino

Fabiano Parisi è il colpo della Lazio, i biancocelesti sperano di chiudere in fretta, cercando di anticipare la fortissima concorrenza che c’è su di lui. Un mercato che vede appunto l’esterno dell’Empoli come uno dei principali protagonisti della calda estate appena cominciata.

Secondo quanto riferito però da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ci sarebbe ancora un’apertura da parte della Juventus, che proverà comunque a giocare d’anticipo su Parisi. La valutazione economica sul forte esterno sinistro dell’Empoli resta alta: ci vorranno 15-20 milioni di euro per il suo cartellino.

Ultime su Parisi, la Juventus tenta l’anticipo su Parisi: gli aggiornamenti

Per ora, in vantaggio su Parisi, risulta essere la Lazio. La Juventus comunque verrà ascoltata dall’Empoli e dall’entourage dello stesso Parisi, con le proposte che verranno messe sul tavolo. Il calciatore, in ogni caso, vorrà giocare titolare e sentirsi importante in un progetto che vada a valutare la propria crescita. Ad incidere potrebbe essere il bel gioco espresso da Maurizio Sarri, oltre alla titolarità che avrebbe nella Lazio, oltretutto in Champions League, considerando quello che è il posto vacante sulla sinistra. Non più con Hysaj adattato, la Lazio impiegherebbe Parisi sulla corsia mancina per le notti magiche d’Europa.