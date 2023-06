Calciomercato Milan: doppio colpo in attacco, c’è la svolta

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo il Milan: ecco le ultimissime notizie sul doppio colpo targato Moncada.

Sta entrando nel vivo il mercato del Milan. Dopo l’addio di Maldini e Massara, la nuova dirigenza s’è messa a lavoro per realizzare i primi colpi di questa sessione estiva 2023. Pioli sarà l’artefice di questo calciomercato, considerato il maggiore potere che il tecnico avrà rispetto al passato. L’allenatore ha già comunicato una lista di giocatori, gli obiettivi primari sono gli attaccanti e i centrocampisti.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, un altro obiettivo di mercato del Milan è Hjulmand del Lecce. Il centrocampista è il profilo perfetto per sostituire l’infortunato Bennacer, che starà lontano dai campi per molto tempo. Non sarà facile convincere il Lecce a cedere il centrocampista anche se il contratto in scadenza a giugno 2024, spinge i salentini a valutare eventuali offerte per il giocatore che è nel mirino anche della Roma. La speranza del Lecce è quella di cedere Hjulmand per 20 milioni ma il Milan è pronta a trattare per abbassare il prezzo. Intanto, per l’attacco sono usciti fuori altri due nomi.

Ultime notizie calciomercato Milan: non solo Hjulmand, ecco chi arriva in attacco

L’obiettivo primario di Moncada è quello di prendere a parametro zero e portare al Milan Marcus Thuram; l’attaccante di 25 anni è l’alter ego perfetto di Olivier Giroud.

Prossimamente dovrà prendere una decisione e scegliere tra i rossoneri e il Psg: da una parte c’è un ricco ingaggio da circa 7 milioni a stagione, dall’altra i 4,5 milioni che il Milan è disposto a dare al giocatore. Opzioni differenti ed anche prospettive diverse. Toccherà a Thuram scegliere tra Milan e Psg.

L’altro nome nella lista, per il prossimo calciomercato Milan, è quello di Openda del Lens: un vecchio pallino già cercato in passato da Maldini e Massara.

Thuram e Openda al Milan, ecco le ultime notizie sul calciomercato dei rossoneri

Nel mirino del Milan c’è Thuram ed Openda. In questo ultimo caso, però, l’operazione sarebbe più onerosa visto che il giocatore è ancora sotto contratto con il club francese. Inoltre, nelle scorse settimane il Lens ha rifiutato una proposta del Lipsia da 30 milioni di euro. Non sarà facile, dunque, per Moncada portare al Milan Openda: ecco perché il responsabile del mercato dei rossoneri, spera di convincere al più presto Thuram.

Calciomercato Milan: Thuram è l’obiettivo numero uno

L’ex M’Gladbach, che ha deciso di lasciare a parametro zero il suo vecchio club, dovrà trovare una nuova sistemazione. Nei mesi scorsi il suo nome è stato accostato a tantissime società, tra cui anche a Inter e Juventus. Alla fine, però, il club italiano più vicino a Thuram è il Milan che spera di convincere il giocatore. La concorrenza del Psg sta creando non pochi problemi ai rossoneri ma la speranza di Moncada è quella di chiudere l’operazione per mettere a segno un primo grande colpo in attacco.