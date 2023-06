Cessione record, cifra shock e addio Juve

A quelle cifre, non si potrà rifiutare l’accordo con la squadra estera, la Juventus rischia di restare senza il suo campione.

Il rischio di perderlo c’è ed è anche bello grosso. Si direbbe che più che un rischio per la Juventus, ora sta diventando una certezza: c’è preoccupazione. Ma il mercato, soprattutto quello estivo, è anche questo. A fare la differenza quasi sempre finiscono per essere le cifre e quella offerta per il calciatore è davvero molto alta.

Il problema è sempre lo stesso, con le prestazioni positive il giocatore si fa notare e iniziano a farsi sentire le sirene. E diventa difficile resistere per le italiane, perché quando le proposte arrivano dalle big di Bundesliga o soprattutto Premier League, si parla di tanti soldi.

Cifra shock e cessione record: ultim’ora, addio Juve

Ed allora un obiettivo starebbe per sfumare, non solo per la Juventus a dire il vero. Fino a pochi mesi fa si diceva che anche il Milan fosse interessato all’ottimo calciatore che in un anno ha avuto una crescita davvero rilevante, ma in questo momento nessuno riuscirebbe ad avvicinarsi alle cifre chieste per lui. Nessuno in Serie A, si intende.

Ed infatti, l’Atalanta ora punterebbe a cedere all’estero l’attaccante di 20 anni, Rasmus Hojlund, 32 presenze e 9 gol nella stagione 2022/23. La punta centrale è dotata di ottima fisicità e senso della posizione e sembra proprio che, in un anno o due, possano arrivare anche cifre alte per quanto riguarda i gol. Hojlund è arrivato a Bergamo nel luglio del 2022 dagli austriaci dello Sturm Graz e fu pagato solo poco meno di 18 milioni di euro.

Adesso la Dea punterebbe a incassare una cifra record. Mai un calciatore dell’Atalanta è stato venduto ad 80 milioni di euro, cifra che invece ora potrebbe arrivare proprio per l’attaccante danese. Già a queste condizioni pareva essersi allontanato dalla Juventus, ma ora ci sarebbe anche una squadra molto interessata al ragazzo.

Una squadra disposta a prenderselo, portandolo via dalla Serie A. Insomma, in Italia rischiamo di esserci goduti l’ottima punta centrale per una sola stagione. I soldi arriverebbero dal Manchester United, a quanto pare deciso a fare un’offerta di quelle a cui sarebbe difficilissimo dire di no. I Red Devils, dal canto loro, si sarebbero appena defilati da un’altra trattativa tutta italiana, rinunciando, sembrerebbe, all’acquisto di Min-jae Kim.