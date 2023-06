Colpo di scena Zapata: addio Atalanta, ecco il colpo in attacco

Colpo di scena in casa Atalanta, con Duvan Zapata che potrebbe andar via: con l’addio del colombiano a Bergamo finisce un ciclo

L’Atalanta ha vissuto un’ottima stagione, terminata con il quinto posto che farà vivere un’altra stagione in Europa. Non sarà Champions, ma poco importa, perché l’Europa League a Bergamo è stata tanto desiderata dopo un anno senza coppe.

Gian Piero Gasperini ha fatto un ottimo lavoro, valorizzando i giovani a disposizione come Scalvini e Hojlund, e potendo contare su giocatori molto forti come Koopmeiners e Lookman. Poi ci sono quei giocatori più esperti a cui ormai il pubblico è affezionato e tra questi rientra anche Duvan Zapata.

Duvan Zapata veste la maglia dell’Atalanta dall’estate 2018 e in totale ha segnato 81 in 189 partite in tutte le competizioni. Nell’ultima stagione, complice anche diversi infortuni, non si è espresso ad alti livelli. Il centravanti colombiano ha subito dei problemi muscolari e la sua condizione fisica è sempre stata precaria: tra campionato e Coppa Italia, 27 presenze, 2 gol e 5 assist. Numeri troppo poveri considerando il valore assoluto di Duvan.

Tuttavia, si parla comunque di un classe ’91 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e questa potrebbe essere l’ultima chance per l’Atalanta di monetizzare. Il club che si è fatto avanti negli ultimi giorni è il Galatasaray, che negli ultimi mesi si è già assicurato diversi giocatori che hanno militato in Serie A.

Atalanta, il Galatasaray vuole Zapata

Secondo quanto riferito da TMW, il Galatasaray è alla ricerca di un attaccante e tra i nomi valutati c’è anche quello di Duvan Zapata. Nel caso il club turco dovesse avanzare la giusta offerta all’Atalanta, nessuno si opporrebbe alla cessione del centravanti colombiano. In Turchia potrebbe rilanciarsi così come ha già fatto Mauro Icardi, che a suon di gol ha trascinato alla vittoria del titolo la sua squadra.

Zapata al Galatasaray ritroverebbe diversi giocatori che hanno già giocato in Serie A. Come per esempio Dries Mertens, suo ex compagno ai tempi del Napoli; Lucas Torreira, con il quale ha condiviso lo spogliatoio alla Sampdoria. Senza dimenticare Zaniolo e Sergio Oliveira.

Bisogna comunque valutare le priorità del Galatasaray, che ha cercato anche Moussa Dembele che lascerà il Lione a parametro zero il prossimo 30 giugno. Una situazione che potrebbe favorire il francese, visto che il Gala eviterebbe di pagare il cartellino. Ma è chiaro che Zapata fa gola a tante squadre in giro per l’Italia e l’Europa, considerando ciò che ha fatto negli ultimi anni.