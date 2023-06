Diritti tv, Amazon rifila il pacco: Serie A nei guai

Amazon mette nei guai la Serie A riguardo i diritti tv: il colosso statunitense rifila un grosso pacco alla Lega.

La questione legata ai diritti tv della Serie A è sempre stata molto spinosa ed attorno sono ruotate spesso e volentieri polemiche, anche molto forti.

In questi giorni si sta proprio discutendo riguardo a ciò ed entro fine giugno si dovrà decidere quale broadcaster acquisirà i diritti tv del massimo campionato italiano per il prossimo ciclo che andrà dal 2024 al 2029. Durante l’assemblea della Lega Serie A, avvenuta nella giornata di venerdì, sono state svelate le offerte presentate dai broadcaster per i diritti tv del campionato e a concorrere saranno Sky, DAZN e Mediaset, con quest’ultima tornata in pista dopo alcune stagioni andate a vuoto.

Tuttavia, le offerte presentate sono state inferiori al minimo di 1,15 miliardi di euro e ciò ha portato la Lega Serie A a non accettare, dando il via ad una fase di trattative private su cui sarà presa una decisione il 26 giugno. I tempi rischiano dunque di allungarsi fino a luglio, ma ciò che ha sorpreso tutti è il pacco rifilato da Amazon alla Lega Serie A, con il colosso statunitense che, come la Rai, si è chiamato fuori dalla corsa ai diritti tv.

Amazon, la Serie A non interessa: il colosso statunitense si chiama fuori dalla corsa

Dopo essere entrato nel mondo dell’intrattenimento grazie a Prime Video che oggi presenta un vasto catalogo di film, serie tv ed anime, da qualche anno Amazon è entrato nel mondo del calcio. Mentre in Francia detiene i diritti tv della Ligue 1, in Italia il colosso statunitense si è aggiudicato i diritti tv della Champions League per le prossime tre stagioni, con la miglior partita del mercoledì in esclusiva, e così sarà fino al 2027.

Amazon continua dunque a ritagliarsi sempre uno spazio maggiore nel mondo del calcio, ma pare che il colosso statunitense non sia interessato alla Serie A e a conferma di ciò c’è il pacco rifilato alla Lega Serie A venerdì scorso. Amazon si è infatti chiamato fuori dalla corsa per i diritti tv del prossimo campionato, gelando di fatto la Lega che si aspettava quantomeno un’offerta da parte del colosso statunitense.

Invece, Amazon ha preferito defilarsi come fatto anche la Rai, preferendo puntare tutto sulla Champions League e rovinando i piani della Lega Serie A che sperava di poter stringere un accordo importante considerata la potenza economica della società statunitense.

Con Amazon e Rai fuori dai giochi, il campo si restringe solo a tre broadcasters che come detto sono DAZN, Sky e Mediaset. Il 26 giugno verrà dato il via alle trattative private e sarà presa una decisione definitiva. Nel caso in cui neppure quel giorno ci sia un’offerta che soddisfi tutti, nella nuova assemblea in programma il 27 giugno si tornerà a parlare della creazione di un canale gestito dalla Lega Serie A per trasmettere le partite e dove verranno presentate 6 offerte dai 6 soggetti diversi per la distribuzione e la commercializzazione di quest’ultimo