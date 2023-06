Serie A: grande ritorno in panchina, scelto il nuovo allenatore

La Serie A è pronta ad accogliere un grande ex allenatore italiano che è pronto a tornare ad allenare in panchina nel nostro campionato. Ora c’è l’accordo e siamo ai dettagli.

La situazione deve essere chiarita nei prossimi giorni e bisognerà capire come andrà a finire. Perché ora ci sono delle novità importanti che riguardano proprio il futuro dell’allenatore.

La società sta per definire l’accordo che potrebbe portare ad una notizia ufficiale nel giro dei prossimi giorni. C’è grande attesa anche da parte della tifoseria.

Serie A: scelto il nuovo allenatore

Siamo ormai alla soluzione definitiva che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Perché tutte le società sono riuscite a trovare un accordo con i loro attuali allenatori per confermare i progetti e altri hanno cambiato. Una situazione che sembra debba essere chiarita è quella di un club soltanto.

Perché tutti hanno trovato la loro dimensione e ora solo una società sta cercando di chiudere l’affare in breve tempo per cambiare allenatore in Serie A. C’è grande attesa per quello che accadrà già nei prossimi giorni per provare a definire tutto.

Una delle ultime panchina da dover sistemare in Italia è quella del neo promosso Frosinone che ha dovuto dire addio a Fabio Grosso che ora aspetta una grande chiamata. Al suo posto il club sta per scegliere il nuovo allenatore e pare che sia proprio Eusebio Di Francesco la scelta definitiva che arriverà nelle prossime ore.

Frosinone: Di Francesco al posto di Grosso

Dopo l’addio di Fabio Grosso, il Frosinone è alla ricerca di un nuovo allenatore: il candidato principale resta Eusebio Di Francesco. Lunedì si terrà un incontro tra le parti. Più indietro, invece, i nomi che porterebbero ad Alvini e Mignani. A riportarlo sono i colleghi di Cronache di Spogliatoio.

Di Francesco è pronto a tornare ad allenare in Serie A andando a sposare il progetto del Frosinone, se non dovesse chiudersi l’accordo allora la scelta del club neopromosso ricadrà su Alvini o Mignani che sono reduci da esperienza con Cremonese e Bari.

Frosinone: Eusebio Di Francesco per il riscatto

Eusebio Di Francesco potrebbe provare a riscattarsi con il Frosinone dopo gli anni pessimi che ha vissuto nelle ultime stagioni. Perché il giovane allenatore dopo aver fatto grandi cose con il Sassuolo e anche bene alla Roma ha poi avuto anni horror con Sampdoria, Cagliari e Verona che l’hanno esonerato in poco tempo.

Ora sono due anni che è fermo e pronto a rimettersi in corsa per provare a trovare la migliore soluzione per continuare la sua carriera a testa alta. Il Frosinone può essere una delle ultime occasioni in Serie A di Eusebio Di Francesco.