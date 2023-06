Cambio a sorpresa: scelto Fonseca come nuovo allenatore

La società ha deciso di cambiare allenatore in modo inaspettato e ora è stato scelto anche il sostituto: sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore per la prossima stagione.

Bisognerà limare dei dettagli prima di poter chiudere in maniera definitiva l’affare, ma adesso sembra che le cose stiano prendendo una via sempre più precisa.

Nuove notizie che riguardano il futuro del tecnico che potrebbe finire da un momento all’altro per fare un ritorno importante in un campionato che già conosce bene.

Calciomercato: la società cambia allenatore

Un altro cambio di allenatore è atteso in Europa per quanto riguarda le panchine girevoli che ci sono state fino a questo momento nel mercato estivo. Mosse che riguardano molto da vicino anche il campionato italiano di Serie A, perché si potrebbe innescare una reazione a catena davvero importante che cambierebbe le carte in tavola per quella che sarà la decisione della società riguardo questo cambio in vista della prossima stagione. Ora si cerca di capire come andrà a finire perché non è ancora certo l’arrivo del nuovo tecnico.

Manca ancora qualcosa, ma sicuramente ci sarà un nuovo arrivo, perché è già stato annunciato l’addio dell’allenatore che dopo una buona stagione saluta. Il motivo sarebbe alla base di alcuni rapporti poco positivi con alcuni giocatori della rosa e la stessa società riguardo scelte di mercato e tanto altro. Bisognerà ora capire quella che sarà la scelta definitiva da parte del club che sta valutando diverse piste per sostituirlo.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme direttamente da quotidiani affidabili del paese che affermano di un possibile arrivo imminente da parte del nuovo allenatore in panchina dopo l’addio di Tudor, c’è Fonseca che può firmare.

Marsiglia: Fonseca al posto di Tudor

Igor Tudor lascerà il Marsiglia dopo solo una stagione per problemi interni. Il tecnico potrebbe anche approdare di nuovo in Serie A. Intanto, al suo posto c’è Paulo Fonseca pronto ad iniziare una nuova avventura, sempre in Francia dopo quella avuta lo scorso anno con il Lille.

Secondo quanto riportato da Le Parisien c’è Paulo Fonseca scelto come nuovo allenatore del Marsiglia al posto di Tudor. Nulla da fare per Gallardo che è considerata la seconda scelta e dovrà aspettare ancora un po’ o magari sperare che qualcosa possa cambiare nelle ultime ore.

Marsiglia: ultimi dettagli per Fonseca

Il Marsiglia sta definendo gli ultimi dettagli con Paulo Fonseca per annunciarlo come nuovo allenatore al posto di Tudor. Le prossime settimane saranno quelle decisive che possono portare a sviluppi importanti riguardo la scelta del club francese che quest’anno dovrà iniziare prima la stagione con i preliminari di Champions League.