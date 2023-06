Garcia ha deciso: ecco il primo colpo

Il Napoli di Rudi Garcia comincia a prendere forma, le prime richieste del tecnico sono importanti per mantenere altissimo il livello.

I campioni di Italia hanno sciolto il dubbio sull’allenatore per la stagione 2023-24, l’ex tecnico della Roma vuole subito anticipare la concorrenza per centrare il primo grande obiettivo nel prossimo calciomercato.

L’arrivo di Rudi Garcia al Napoli è stato spiazzante, il mister francese tornerà ad allenare in Europa dopo l’avventura non troppo positiva in Arabia Saudita. La missione con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo si è interrotta a metà aprile, dopo due mesi circa è arrivata la chiamata dei partenopei.

Fare bene al Napoli sarà una grande sfida, prendere in mano una squadra che ha dominato il torneo italiano sarà un banco di prova importante. Garcia vuole dimostrare di poter vincere anche in Serie A, per farlo ha bisogno degli uomini giusti e ce n’è uno in particolare che potrebbe fare al caso dei campani. Un acquisto di lusso per sbaragliare gli avversari.

Garcia punta su un big per il Napoli

La società campana sta facendo le sue valutazioni, il primo punto interrogativo è proprio in materia di calciomercato, lo gestirà in prima persona Cristiano Giuntoli o arriverà un nuovo ds? Un dubbio non da poco, considerando anche come sia stato Aurelio De Laurentiis a scegliere Rudi Garcia, il direttore sportivo in carico ha appreso tutto da Twitter. Uno smacco non da poco, mentre lo stesso tecnico ha messo in cima ai desideri un big: se partirà Osimhen, il Napoli comprerà David.

Il canadese in forza al Lilla sembra essere il sostituto adatto del nigerino, ancora una volta arriverebbe un centravanti dai francesi e i tifosi sperano nella sua massima resa. Anzi, in primis si augurano di non vedere partire il capocannoniere della Serie A, ma se ci sarà questo sacrificio meglio farsi trovare pronti sul mercato. Per acquistare David servono cento milioni, una cifra proibitiva al momento per il Napoli e per qualsiasi altra società italiana.

La cessione di Osimhen al Bayern o al Chelsea porterebbe in dote questo denaro, da investire subito sul canadese ben felice di raggiungere Garcia. L’Inter e il Milan avevano seguito l’attaccante, ma la prima scelta del tecnico sembra ora anche quella del cannoniere della Ligue 1, che punta direttamente a un salto di qualità. La piazza di Napoli sarebbe l’ideale per la definitiva consacrazione.