De Laurentiis sta vendendo, Rivera sarà presidente: svolta clamorosa

Tutto pronto per la cessione del club: svolta clamorosa di Aurelio De Laurentiis. Gianni Rivera sarà il nuovo presidente, ecco l’annuncio dell’ex bandiera del Milan.

Il primo pallone d’Oro del calcio italiano ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato il suo obiettivo che è quello di guidare un club italiano. A due mesi dagli ottanta anni, Gianni Rivera ha voglia di tornare nel mondo del calcio. Può intraprendere la carriera dirigenziale e diventare il nuovo presidente del club, ecco cosa sta succedendo.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Rivera ha manifestato il suo interesse nei confronti della società della famiglia De Laurentiis. L’ex calciatore è il punto di riferimento di una cordata che comprende anche altri imprenditori pronti ad investire nel mondo del calcio e a rilevare le quote del club, uno dei più prestigiosi del sud Italia.

Napoli: De Laurentiis sta vendendo, Rivera sarà presidente

“Voglio investire nel mondo del calcio, è questa la decisione che ho preso insieme anche ad un gruppo di amici. Siamo in contatto con alcuni club, in Serie A o Serie B: non c’è differenza”, così Gianni Rivera che ha confermato l’interesse verso il club italiano. In particolar modo per una società di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

L’interesse di Rivera è nei confronti del Bari. Venti giorni fa ha contattato anche il sindaco Antonio Decaro:

“Ho parlato con il sindaco e ho ribadito l’intenzione di acquistare il Bari insieme al mio gruppo. Siamo disponibili a prendere la società e portarla dalla B alla Serie A, questa idea mi è sempre piaciuta. Inoltre, con l’Academy Gianni Rivera potremo far crescere tanti giovani talenti”.

De Laurentiis, cessione Bari a Rivera: le ultime

A che punto è la trattativa per la cessione del Bari da De Laurentiis a Rivera?

“Credo che con la promozione in A la trattativa avrebbe avuto una svolta in tempi rapidi. Con il Bari in B le cose sono cambiate. Noi siamo in attesa di sviluppi altrimenti saremo pronti ad investire in altre società”.

De Laurentiis cede il Bari a Rivera? Le ultime notizie sulla trattativa

Ad oggi, infatti, non ci sono aggiornamenti riguardo la vendita del Bari anche se l’uscita pubblica di Rivera, che ha manifestato l’interesse verso la società di De Laurentiis, ha spiazzato tutti. L’ex bandiera del Milan, insieme ad un gruppo di imprenditori, è pronto a prendere il club pugliese e ad investire nel mondo del calcio. Adesso si attende una presa di posizione da parte della società, che dovrà decidere se avviare questa trattativa per la cessione del Bari a Rivera oppure no.