Italia: fanno fuori Mancini, calciatori scontenti

Momento non facile per l’Italia di Roberto Mancini che rischia di rallentare ancor di più il progetto di crescita dopo la vittoria dell’Europeo.

La Nazionale ha vissuto momenti felici e ora con l’attuale ct si ritrova in una situazione davvero scomoda e inaspettata. Saranno decisive le prossime sfide per gli azzurri.

Si giocherà l’ultima partita per la Nazionale prima di andare poi in vacanza e darsi di nuovo appuntamento a settembre, quando ci saranno le partite di qualificazione per i prossimi Europei 2024.

Italia: Mancini non ha in pugno il gruppo

L’Italia di Roberto Mancini è sembrata subito determinata a mettersi alle spalle quel periodo difficile che c’è stato a cavallo dei Mondiali 2018 con l’eliminazione allo spareggio con la Svezia che a visto gli azzurri non qualificarsi in maniera inaspettata al Mondiale che si è poi giocato in Russia. Da quel momento in poi sembrava essere arrivata la svolta per un paese intero con il nuovo progetto avviato e l’attuale ct che ha ottenuto grandi traguardi e una lunghissima striscia di risultati positivi. Ma qualcosa poi si è complicato ancor di più di prima.

Perché dopo l’incredibile Europeo vinto nel 2021 (posticipato di 1 anno per il Covid) c’è stato un calo impressionante nell’Italia di Mancini che ha perso il primo posto del girone di qualificazione ai Mondiali e allo spareggio è stata fatta fuori dalla Macedonia del Nord incredibilmente. Una mazzata clamorosa per tutto il gruppo che non sembra ancora essersi ripreso per aver fallito e non essere arrivati per la seconda volta al Mondiale.

Il gruppo non sembra più essere unito e come prima e questo potrebbe essere per colpa del commissario tecnico Roberto Mancini che più volte è stato criticato e messo nel mirino. Lui stesso per un momento ha valutato le dimissioni, poi la FIGC che non ha mai pensato ad un esonero è riuscito a convincerlo a restare con l’Italia.

Italia: spogliatoio contro Mancini?

Adesso però bisognerà capire come stanno le cose, perché l’Italia non convince più come prima e Roberto Mancini potrebbe non avere più sui giocatori lo stesso impatto mentale dei primi mesi. Tanto è vero che gli stessi giocatori hanno ammesso ai microfoni di varie emittenti ‘non ci divertiamo più come prima’.

Un chiaro segnale che riguarda proprio questa situazione dell’Italia di Mancini che ora dovrà provare a trovare le forze per svoltare e andare avanti. Perché il futuro è tutto da scrivere e c’è bisogno di una reazione.

Italia: gli obiettivi di mancini

Mancini resta il ct dell’Italia salvo sorprese anche dopo la Nations League persa in semifinale con la Spagna. Ora la Nazionale guarda al futuro tra il prossimo Europeo e il Mondiale, dove questa volta l’Italia spera di partecipare.