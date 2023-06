“Mi chiamò un venerdì sera”, retroscena Berlusconi: patron di Serie A svela il contenuto della telefonata

By

Un retroscena molto particolare che riguarda Silvio Berlusconi. A raccontarlo è il presidente di una squadra di Serie A.

Sono ore intense per il mondo della televisione, del calcio ed ovviamente della politica. La scomparsa di Silvio Berlusconi ha scosso mezzo paese, soprattutto perchè arrivata in maniera abbastanza inattesa seppur le condizioni dell’ex Presidente del Consiglio non fossero idilliache ormai da mesi.

Personaggio che ha ovviamente condizionato il paese, e per questo in grado di catturare l’attenzione mediatica su ampia scala. Anche i funerali sono stati seguiti in diretta su diverse emittenti televisive, permettendo a tutti gli italiani di omaggiare Berlusconi.

In tanti si sono presentati anche a Piazza Duomo in quel di Milano. Tifosi del Milan, che ricordano con piacere quello che è stato l’operato dell’ex presidente, ma anche personalità della televisione ed ovviamente personaggi della politica italiana. Tutti uniti per dare l’ultimo saluto a Silvio e stringersi intorno alla famiglia che piange la scomparsa di un padre, un fratello, un compagno, un marito, un amico.

In tanti, poi, si sono spesi anche per ricordare in queste ore Berlusconi. Dai suoi acerrimi ‘nemici’, quelli che hanno sottolineato a più riprese le falle nell’operato del leader di Forza Italia, ma anche tutte quelle persone che gli volevano bene o che sono state segnate nella propria carriera dallo stesso Berlusconi.

Addio Berlusconi, spunta il retroscena raccontato da Claudio Lotito

Come raccontato, Silvio è stato un uomo che ha segnato il mondo del calcio ed in particolare l’ambiente Milan. Con lui, infatti, la squadra rossonera ha portato a casa dei risultati importanti, arrivando anche a conquistare trofei ambiti e che hanno arricchito la bacheca di un club che proprio sotto la guida di Berlusconi si è attestato tra i più importanti del pianeta.

C’è anche chi ha voluto ricordare aneddoti, retroscena legati proprio all’ex presidente del Milan. Come Claudio Lotito, presidente della Lazio, che ai microfoni del ‘TG5’ ha raccontato un retroscena riguardante il suo insediamento da patron della squadra biancoceleste. Il tutto, ovviamente, riguardante proprio Berlusconi. Si, ma in che modo?

“Ho preso la Lazio perché me lo chiese lui da Presidente del Consiglio per motivi di ordine pubblico”, la rivelazione di Lotito. Dunque, un Berlusconi che evidentemente ha toccato il mondo della calcio nella sua totalità. Ha badato per anni al Milan, ultimamente al Monza, e si è preoccupato degli equilibri di tutto il campionato nostrano.