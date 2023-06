Milan: dietrofront Ibrahimovic, torna subito

Sono rimaste negli occhi di tutti le immagini dell’addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan prima ed al mondo del calcio poi. A sorpresa, però, la stella svedese si prepara subito a fare il suo ritorno, per la gioia di tutti gli appassionati di calcio.

Zlatan Ibrahimovic è stato una vera e propria icona del mondo del calcio per 24 anni. In senso assoluto, infatti, sono stati pochi i calciatori che hanno segnato una intera epoca come ha fatto lui. Nonostante le tante casacche indossate ed alcune critiche per delle scelte controverse (come il passaggio all’Inter dalla Juventus ed al Milan proprio dai nerazzurri), è amato praticamente da tutte le tifoserie. Sia dei club in cui ha militato che dagli avversari. Adesso, a poche settimane dal suo addio, è pronto sin da subito a tornare, per la gioia di tutti. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta accadendo.

Milan, Ibrahimovic torna subito

E’ sempre stato un profilo molto particolare e per certi versi controverso, ma al di là del personaggio pubblico costruito era impossibile restare indifferente davanti ad Ibra. Sia quando era in campo che quando rilasciava delle dichiarazioni a fine o prima della partita. Adesso c’è curiosità in relazione a quello che sarà il suo futuro ora che ha detto addio al calcio giocato.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, ha due soluzioni davanti a sé. La prima è quella di ricoprire un ruolo nello staff della Nazionale svedese dove, ovviamente, negli anni trascorsi come calciatore ha lasciato il segno. L’alternativa è quella di seguire le orme di Mino Raiola, per anni suo procuratore, ed entrare nella squadra di agenti guidata da Rafaela Pimenta. Da non escludere, però, e questa è la reale novità, che possa ricoprire un ruolo di spicco nel Milan.

Svolta nel futuro di Ibra

Un suo ritorno al Milan, al momento, non è assolutamente da scartare. Soprattutto se si tiene conto del fatto che, dopo l’addio di Paolo Maldini, servirebbe in questo club una figura carismatica in grado di guidare il gruppo. Ed anche di insegnare ai nuovi arrivi cosa vuol dire indossare i colori del Milan. In ogni caso, è lecito immaginare che per ancora qualche tempo non se ne saprà di più circa il futuro di Ibrahimovic.