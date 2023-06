Calciomercato: doppio scambio per Milinkovic, resta in Serie A

Ultime notizie di calciomercato riguardo la cessione di Milinkovic, la Lazio apre all’addio: l’affare può sbloccarsi grazie al doppio scambio.

Il futuro di Sergej Milinkovic Savic sarà ancora in Serie A. Il centrocampista dei biancocelesti, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, non rinnoverà con la Lazio. Per questo motivo Lotito, per evitare di perderlo a zero la prossima stagione, sta trattando la sua cessione a prezzo di saldo. L’affare con la big italiana può sbloccarsi grazie al doppio scambio. La società, infatti, ha deciso di mettere sul piatto due contropartite tecniche molto gradite a Maurizio Sarri che ha già ribadito il suo punto di vista su Milinkovic: o rinnova o va via.

Si accendono i riflettori attorno a Milinkovic. Il calciatore della Lazio è nel mirino di Milan ed Inter. Le due milanesi stanno pensando al centrocampista biancoceleste per rinforzare la mediana. Nelle ultime ore, però, un’altra big italiana ha accelerato e messo sul piatto due calciatori per convincere il club di Claudio Lotito.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a riportare la notizia di calciomercato dell’interesse della Juventus nei confronti di Milinkovic Savic. Il club bianconero è pronto a chiudere la trattativa ed anticipare la concorrenza delle altre squadre italiane.

La svolta è arrivata anche dopo la decisione di Adrien Rabiot di non rinnovare con la Juventus. Il francese ha deciso di lasciare il club bianconero per andare in Premier League. Per questa ragione la dirigenza della Vecchia Signora s’è messa sulle tracce di Milinkovic e di Frattesi. Entrambe le trattative sono difficili e complicate ma l’affare con la Lazio può sbloccarsi grazie ad un doppio scambio.

Per convincere Lotito, la Juventus ha offerto un doppio scambio alla Lazio. Allegri ha chiesto alla dirigenza uno sforzo per portare in bianconero il centrocampista serbo, che è considerato uno dei migliori della Serie A. In questa sessione di calciomercato ci sono tutte le condizioni per portare alla Juventus Milinkovic e chiudere la trattativa con la Lazio. I bianconeri sono pronti ad approfittare della situazione contrattuale del giocatore, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza.

Scambio Lazio Juve per Milinkovic: Rovella e Pellegrini nell’affare

Si muove il calciomercato della Juventus con Allegri pronto ad accogliere in squadra Milinkovic della Lazio. L’affare, con il club di Lotito, può sbloccarsi grazie ad uno scambio con Luca Pellegrini e Rovella che sono giocatori graditi a Maurizio Sarri.