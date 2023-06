Juventus: Allegri via entro il 30 giugno, scelto il nuovo allenatore

La Juventus è pronta a cambiare allenatore e fare fuori Allegri da un momento all’altro in vista della prossima stagione. Potrebbe arrivare la svolta subito.

Novità riguardo la panchina dei bianconeri. Perché la società sta pensando di fare una scelta importante in vista del prossimo anno.

Tutto può cambiare in vista di quello che accadrà nei prossimi giorni, visto che ora il club può davvero arrivare ad una decisione inaspettata in vista delle prossime settimane e di quella che sarà la nuova stagione della Juve.

Juventus: cambio allenatore, Allegri via a sorpresa

Due anni da dimenticare per la Juventus di Allegri che ha deluso tutti tra tifosi e società per quanto mostrato. Risultati pessimi e nessun tipo di successo, due anni senza trofei. Non accadeva davvero da tanto tempo che per due anni consecutivi la società bianconera si ritrovava in una situazione così drammatica. Inoltre, anche a causa della penalizzazione, non si è andati oltre la qualificazione per il prossimo anno alla Conference League con il 7 posto in Serie A. Per questo motivo la Juve rischia di dover cambiare tutto.

Nei giorni scorsi ci sono stati dei confronti interni della società con anche lo stesso allenatore e si è arrivati alla conclusione di continuare almeno un altro anno con Allegri in panchina alla Juventus. Ma occhio alle possibili sorprese. Perché c’è la sensazione che l’allenatore possa veramente essere cambiato per la squadra bianconera in base a delle novità che sarebbero arrivate proprio nelle ultime ore.

Sono stati tanti gli allenatori accostati alla Juve per sostituire Allegri in caso di esonero. Nessuno ha però convinto la società a fare un sacrificio economico mandando via l’attuale tecnico per prenderne uno nuovo. Adesso però qualcosa potrebbe cambiare in base alle notizie arrivate.

Allenatore Juve: Allegri via per Tudor

La Juventus ha pensato nei mesi scorsi anche al ritorno di Igor Tudor in panchina per prendere il posto di Allegri e ora torna di nuovo di moda questo nome. L’ex tecnico del Verona si sta liberando dal Marsiglia e ha intenzione di iniziare una nuova avventura in panchina con qualche top club in vista della nuova stagione.

Tudor alla Juve: aspetta fino al 30 giugno

Ancora pochi giorni di attesa da parte di Igor Tudor nei confronti della Juventus, poi l’allenatore inizierà a guardarsi attorno. Perché è stato il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino che ha svelato come possa cambiare tutto da un momento all’altro per i bianconeri.

La Juve pensa a Tudor come nuovo allenatore, ma il tecnico non aspetterà oltre il 30 giugno. Poi ci sarà modo di pensare ad una nuova squadra perché non ha intenzione di prendersi un anno sabbatico.