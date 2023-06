Serie A, Nagelsmann colpo per la panchina: ha deciso

Julian Nagelsmann è un profilo ancora appetibile per i top club di Serie A. L’allenatore tedesco può essere il vero e proprio colpo di calciomercato per il calcio italiano e portare con sé anche calciatori di primo livello.

Il futuro della Serie A è iniziato già con un continuo cambio di allenatori in panchina e presto potrebbero esserci volti nuovi nel nostro campionato. Tante società hanno deciso di dire addio ai rispettivi allenatori e di iniziare nuovi progetti, con entusiasmo e nuove filosofie di gioco. E tra i nomi che circolano per la Serie A ora spunta anche quello di Julian Nagelsmann.

Serie A, c’è Nagelsmann per la panchina

La Serie A è uno dei campionati che sta cambiando più allenatori in Europa. Dalle big alle piccole, in tantissime hanno deciso di dare una sterzata ai propri obiettivi cambiando guida tecnica e in qualche caso anche il corpo dirigenziale.

Il futuro della Serie A è ancora tutto da scrivere ma tra meno di un mese inizieranno tutti i ritiri della stagione 2023-24 e ci sarà bisogno di chiarezza nelle prossime settimane.

Julian Nagelsmann è uno degli allenatori emergenti più bravi in circolazione. Con il Lipsia ha dimostrato di saper essere decisivo nello sviluppo di un nuovo tipo di gioco ma con il Bayern Monaco ha dimostrato inesperienza nella gestione di uno spogliatoio tanto importante.

Nagelsmann PSG: accordo saltato, ora torna appetibile

Il nome di Julian Nagelsmann ha intrigato parecchio il PSG. Il club francese sta trattando la risoluzione consensuale con Christophe Galtier e ha valutato con cura l’accordo con il giovanissimo allenatore tedesco. Nelle ultime settimane si è andati vicinissimo alla firma ma ora l’affare sembra essersi arenato.

Secondo quanto riferisce RMC Sport, infatti, il PSG ha deciso di chiudere con Nagelsmann. Al suo posto si fa vivissima la candidatura di Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo è stato decisivo per la stagione straordinaria dell’Arsenal e ha attirato il fortissimo interesse del club parigino. La dirigenza vuole cambiare le cose e ha intenzione di avviare un progetto diverso da quelli degli ultimi anni.

L’accordo tra Arteta e il PSG libererà Julian Nagelsmann da ogni idea di firmare con i parigini e lo rende di nuovo “appetibile” per i top club di Serie A.

Nagelsmann ancora libero: alla Juventus con l’addio di Allegri?

Il nome di Julian Nagelsmann ruota intorno all’orbita Juventus. Il tecnico livornese ha parlato a più riprese della sua permanenza in bianconero ma non è ancora detta l’ultima parola.

L’Al-Hilal in Arabia Saudita sta spingendo sull’acceleratore per trovare l’accordo con Allegri su una base economica da capogiro e in caso di addio la Juve dovrà trovare un sostituto. Considerato il progetto giovani che ha intenzione di avviare il club, con un allenatore come Nagelsmann potrebbe crearsi il connubio perfetto.