UEFA, pesante sanzione ad un club italiano: l’annuncio di Ceferin

Non solo la Juventus, pronta una pesantissima sanzione per altre questioni, dalla UEFA, per un club italiano.

A rivelarlo, è in prima persona il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. Ne ha parlato in una lunga intervista, rilasciando alcune dichiarazioni molto importanti in merito a quelli che saranno i provvedimenti per quanto accaduto nella stagione che si è appena conclusa.

L’annata per il calcio italiano ha visto sanzioni su sanzioni, che hanno riguardato la Juventus per la vicenda legata alla manovra stipendi e che ha portato a pesanti penalizzazioni, che hanno portato a scossoni forti per la stagione che è stata alla Juve. Dalla UEFA però e non solo ai danni della Juventus, sono possibili nuove sanzioni.

UEFA, non solo la Juventus: l’annuncio di Ceferin

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, fa tremare una delle squadre italiane, in merito ai provvedimenti possibili che arriverebbero nella prossima stagione.

Al centro delle vicende c’è sicuramente il club bianconero che appunto, non è il solo, a poter pagare quelle che sono le conseguenze dell’annata che si è appena conclusa.

Una delle finaliste europee, tra le italiane, è stata protagonista in negativo per quanto si è visto ai danni dell’arbitro Taylor. E il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha dichiarato di voler procedere verso il pugno duro per far sì che, certe cose, non accadano più. Al centro delle questioni, dunque, ci è finita la Roma di Mourinho, dopo quanto si è assistito nel post-partita della finale di Europa League.

Roma, gravi i fatti sull’arbitro Taylor: Ceferin pronto alla sanzione

Pronto alle sanzioni, durissime, in merito a quanto accaduto all’arbitro Taylor. In occasione della finale di Europa League, sono stati controversi gli episodi arbitrali e che non possono comunque giustificare quanto è accaduto in aeroporto, dove l’arbitro UEFA è stato aggredito con insulti e lancio di sedie, mentre rientrava a casa con la sua famiglia. Ecco cos’ha detto Ceferin, in un’intervista rilasciata a NOS, analizzando i fatti di Siviglia-Roma: “Saremo più severi, questo è sicuro. È insopportabile vedere certe cose, puniremo il bullismo nei confronti degli arbitri. Non abbiamo ancora avuto tempo per farlo, perché ci sono state molte finali ravvicinate, ma faremo in modo che certe cose non accadano più”.

Ultime Roma, cosa rischia il club? Le ipotesi

Secondo quelle che sono le ipotesi, sulla sanzione che riguarda la Roma per i fatti accaduti in finale di Europa League, i giallorossi rischierebbero di giocare a porte chiuse le prime gare della prossima Europa League. C’è da capire se, sotto indagine UEFA, saranno riconducibili alla Roma i fatti legati all’aggressione che ha ricevuto l’arbitro Taylor.