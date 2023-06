Berlusconi, l’omaggio di Ilary Blasi fa commuovere

Molti personaggi dello spettacolo hanno reso omaggio a Silvio Berlusconi: quello che ha fatto Ilary Blasi ha commosso il pubblico.

Lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, una scelta nei confronti di un ex capo del governo che non veniva adottata dal 1861. Anno in cui morì Camillo Benso, conte di Cavour. Una mossa che ha reso l’ex Cavaliere del Lavoro ancora una volta un personaggio divisivo. Al di là di quelle che sono state le scelte per ricordarlo, Berlusconi ha lasciato una traccia tangibile all’interno di tutti noi.

Soprattutto nei confronti di chi in questi anni ha avuto il piacere e, perché no, anche la fortuna di lavorare all’interno di una delle sue aziende. Lo sa bene l’ex Letterina di Passaparola Ilary Blasi, ruolo che prima dell’avvento in tv dell’ex Premier non esisteva, che proprio poco tempo fa ha deciso di rendere omaggio al presidente recentemente scomparso.

Oltre ad aver partecipato ai funerali di Stato, così come molti altri personaggi dello spettacolo che a cavallo tra gli anni ottanta e novanta hanno fatto la loro fortuna, la conduttrice ha deciso di omaggiare Berlusconi anche durante una delle sue ultime dirette televisive. Un ricordo destinato a rimanere indelebile persino negli anni a venire.

Il ricordo di Berlusconi: l’ultimo gesto di Ilary Blasi tocca il pubblico

Tutto è successo durante la semifinale dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 che, a causa della morte di Berlusconi, è stata spostata dal consueto lunedì sera alla prima serata del venerdì. La prima cosa che ha fatto la Blasi è stata spendere poche e semplici parole nei confronti del compianto ex Premier: “Prima di iniziare dobbiamo fare un applauso a Berlusconi” ha esordito la showgirl.

D’altronde all’interno dell’emittente televisiva, e non solo, Berlusconi era come un papà per molti. Per questo, oltre alle parole spese nei suoi confronti, la presentatrice ha anche optato per un abito piuttosto diverso dal solito. Niente look trasgressivo per la Blasi che questa volta ha preferito vestirsi di un outfit sobrio e rigorosamente nero a causa del lutto. Una puntata, quella dell’Isola dei Famosi, che non verrà certamente dimenticata.

Né dai conduttori, né da chi dall’altra parte dello schermo ha potuto assistere allo show. Dopo la commozione iniziale il format è proseguito come al solito. Perché non c’era modo migliore per omaggiare Berlusconi se non quello di portare avanti il lavoro iniziato. D’altronde, come ha ammesso la stessa Blasi, l’ex presidente non si perdeva una puntata e se in qualche modo ha avuto la possibilità di vedere l’ultima andata in onda, sarà certamente rimasto soddisfatto.