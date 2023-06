Bertarelli nuovo presidente del club italiano: è l’uomo più ricco al mondo

Il calcio italiano è pronto ad accogliere il nuovo presidente di un club in Italia che è prossimo alla cessione.

Una società in Italia, che si è trovata al centro di alcune questioni e problematiche legate alle finanze del club, si trova ora coinvolta in quella che è una cessione ad un ricchissimo nuovo presidente.

Si tratta del ricchissimo italo-svizzero Ernesto Bertarelli che, secondo quanto svelato in serata, sarebbe pronto al suo approdo nel calcio investendo in uno degli storici club del calcio in Italia.

Nuovo presidente, un club verso la cessione: annuncio in serata

È arrivato in serata l’annuncio che fa sognare letteralmente ad occhi aperti i tifosi di uno dei club storici italiani, che ha navigato nei bassifondi nel suo recente passato.

Dopo un buon operato da parte della presidenza attuale, che si troverebbe ora costretta a cedere secondo le notizie che filtrano proprio sulla questione finanziaria, tanto da essere probabilmente costretti a non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie B, ecco che arriverebbe la cessione della società.

Una cessione che finirebbe in buone mani considerando che l’uomo più ricco al mondo nel 2020, secondo Forbes, approderebbe come nuovo presidente della Reggina: si tratta di Ernesto Bertarelli

Nuovo presidente della Reggina: la decisione sul futuro

La decisione sull’imminente futuro è stata svelata da Cronache di Spogliatoio che, questa sera, ha annunciato che il nuovo presidente della Reggina potrebbe essere Ernesto Bertarelli.

Il ricchissimo imprenditore italo-svizzero è considerato uno degli uomini più ricchi al mondo, con un patrimonio da far invidia a chiunque. E considerando lo stesso patrimonio importante, a Reggio Calabria già sognano il mercato faraonico che vedrebbe protagonista il club calabrese. Un investimento, quello nel mondo del calcio, da parte di Bertarelli, che potrebbe lanciare la Reggina nelle grandi del calcio italiano.

Ultime sulla Reggina: cessione del club, il patrimonio del presidente Bertarelli

Passerebbe in mano a Ernesto Bertarelli la Reggina, club che potrebbe poi godere del suo importantissimo patrimonio. Le cifre sono da capogiro, con un patrimonio infatti da ben 8,5 miliardi di euro e, parte di esso, potrebbe essere utilizzato per costruire poi uno stadio di proprietà e vivere, a Reggio Calabria, una nuova vita sportiva per il calcio del sud Italia. La Reggina e i suoi tifosi sognano di essere considerata, insieme al Napoli, una delle società di punta del Sud Italia e del calcio italiano. E chissà che, con l’approdo del presidente Bertarelli, non possa accadere nell’immediato.