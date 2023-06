Calciomercato, affare in dirittura d’arrivo: addio Napoli

Il calciomercato sta finalmente iniziando ad entrare nel vivo anche per il nuovo Napoli di Rudi Garcia, che, però, dal suo arrivo sta solo vedendo andar via dei giocatori che sarebbero potuti essere al centro del suo progetto tecnico. Dopo Kim Min Jae, infatti, praticamente prossimo giocatore del Bayern Monaco, il neo allenatore del Napoli si trova costretto a salutare un altro degli artefici dello scudetto azzurro.

Stando alle ultime notizie, infatti, e quasi a sorpresa, De Laurentiis è in trattativa per la cessione del giocatore in questo calciomercato, che salvo complicazioni potrebbe andare in porto a brevissimo, visto quanto trapelato nella giornata di oggi.

Calciomercato Napoli, addio ad un passo: ecco dove va

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, visto che il club campione d’Italia in questi giorni si è dimostrato essere particolarmente attivo sul fronte cessioni per l’appunto. Dopo Kim Min Jae, dunque, il Napoli potrebbe salutare un altro degli artefici di questa splendida stagione appena conclusa, visto che per il giocatore si sarebbe fatto prepotentemente sotto una big di Serie A.

Appena arrivato, ovviamente, Rudi Garcia preferirebbe trattenere il più possibile la spina dorsale del Napoli di Luciano Spalletti, ma il tecnico francese è consapevole che una cosa del genere è molto complicata. Lo dimostra, per l’appunto, il fatto che molti dei giocatori della sua formazione sono ora oggetto di desiderio in giro per l’Europa ed in Serie A, campionato nel quale potrebbe finire a giocare uno dei “veterani”, se così vorremmo definirlo, della formazione azzurra. Il calciomercato, come al solito, regala migliaia di sorprese, e questa potrebbe rientrare in questa particolare categoria, visto che mai si sarebbe pronosticato un epilogo del genere fra le parti.

Stando dunque a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, complice anche -e forse soprattutto- il fatto che ad oggi non si sia neanche raggiunta una bozza di accordo per il rinnovo, il Napoli si sarebbe convinto a cedere Piotr Zielinski in questo calciomercato. Il futuro del polacco potrebbe, per l’appunto, essere ancora iniziato Serie A, visto che la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a studiare un piano per portalo nella Capitale.

Napoli, la Lazio vuole Zielinski: l’offerta sul piatto di Lotito

La Lazio è pronta a fare sul serio per Piotr Zielinski in questo calciomercato, indicato essere il perfetto sostituto di Milinkovic-Savic. Vista la scadenza di contratto col Napoli nel 2024, e gli ottimi rapporti con De Laurentiis, il presidente biancoceleste Claudio Lotito potrebbe chiudere un vero e proprio affare, soprattutto in termini di cifre.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, la Lazio avrebbe pronta un’offerta dal 20 milioni di euro da presentare al Napoli per Piotr Zielinski, cifra che potrebbe soddisfare -senza complicazioni- il club campione d’Italia.

Zielinski via da Napoli per la Lazio: ostacolo ingaggio

L’unico vero ostacolo che divide Piotr Zielinski dalla Lazio è il suo ingaggio, visto che in quel di Napoli il polacco percepisce ben 4.5 milioni di euro l’anno, cifre che Lotito non può -al momento- garantirgli.

Nelle ultime ore, però, sono state registrate novità importanti, visto che in una telefonata fra Zielinski e Sarri, il centrocampista del Napoli si sarebbe detto favorevole a ridursi, leggermente, l’ingaggio pur di tornare a lavorare col Comandante. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire cosa ne sarà di Zielinski in questo calciomercato.