Contatti confermati: Zaniolo torna subito in Serie A, club a sorpresa

Confermati i contatti col club, in serata è arrivato l’annuncio da parte dell’emittente satellitare sul colpo Zaniolo in Serie A.

C’è un club che si è mosso anzitempo, con la decisione definitiva che spetta ora a Zaniolo. La sua volontà, quella del calciatore, è sicuramente quella di tornare in Italia, sentendosi importante quanto lo si è sentito in Turchia, al Galatasaray.

Ci sarebbe stata una chiamata per Zaniolo, obiettivo numero uno per il calciomercato in Serie A. Con luglio che è alle porte e un doppio impegno in Nazionale con Roberto Mancini che rappresenta un primo passo verso il ritorno in Italia, occhio a quelle che saranno le prossime settimane per il ritorno in Serie A dell’ex Roma e Inter.

Calciomercato, riecco Zaniolo in Serie A: confermati i contatti

A confermare i contatti per Nicolò Zaniolo, sul suo ritorno in Serie A, sono i colleghi di Sky Sport che hanno spiegato quella che è la possibilità di vedere di nuovo in Italia e con un ruolo importante nell’undici titolare, il talento ex Roma.

Salutò la Roma per accasarsi al Galatasaray, dove ha vinto il titolo della Super Liga turca, ma occhio a quello che potrebbe accadere nell’immediato.

Perché subito, senza restare in Turchia, ci sarebbe uno dei club italiani che ha voglia di dare continuità al progetto, proprio sul gioiello italiano. Un ritorno in Serie A che lo vedrebbe protagonista alla Fiorentina, club che avrebbe avuto contatti con il Galatasaray per avere informazioni sulle possibilità di piazzare il colpo Zaniolo.

Mercato Fiorentina, Zaniolo subito: il tentativo per averlo subito

La Fiorentina fa un tentativo importante, ma ben preciso, per il colpo a titolo definitivo che porta a Zaniolo. Il calciatore italiano sarebbe stato al centro delle questioni per quello che è stato il contatto tra Fiorentina e Galatasaray. I viola hanno chiesto ai turchi se c’è possibilità di apertura a determinate cifre, con le volontà del giocatore che saranno determinanti per il potenziale ritorno in Serie A.

Dipenderà, oltre che dalle cifre dell’operazione, infatti, anche dalle volontà di Zaniolo stesso che sembra però disposto a ripartire dalla Fiorentina, in caso di ritorno in Serie A.

Ultime Fiorentina: c’è forte concorrenza su Zaniolo

C’è comunque forte concorrenza sul colpo Zaniolo per la Fiorentina, considerando l’interesse anche di altre big d’Italia. E, dalla propria, alcune altre hanno l’appeal della Champions League, che Zaniolo vorrebbe tornare a giocare. Su di lui resta infatti vivo l’interesse del Milan che potrebbe provarci per dare a Stefano Pioli un nuovo elemento importante sulla sua trequarti.