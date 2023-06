Juventus: fiducia ad Allegri, sta firmando un altro rinnovo

La Juventus lavora per il futuro e ha appena dato piena fiducia a Massimiliano Allegri come allenatore dopo due anni difficili e senza trofei, ora arriva la notizia di un nuovo rinnovo di contratto.

Il club bianconero ha cambiato tanto in questi mesi e ora guarda al futuro con fiducia per mettersi alle spalle quanto di negativo capitato in questi anni tra campo e situazioni fuori dal campo.

Una vicenda che però potrebbe prendere una svolta importante è proprio quella che riguarda il progetto tecnico della Juventus che ha confermato il proprio allenatore Allegri e gli ha garantito massima fiducia.

Calciomercato Juventus: pronto il rinnovo

La Juventus è pronta a ripartire più forte che mai, c’è la chiara intenzione da parte del club bianconero di rialzarsi dalla macerie che sono crollate in questi mesi per quanto accaduto dentro e fuori dal campo. Il club il prossimo anno ripartirà con la Conference League da giocare in Europa e con ancora Allegri in panchina nonostante due anni deludenti e senza nessun trofeo vinto.

Perché ora c’è la volontà da parte della Juventus di dare piena fiducia all’allenatore che però è riuscito almeno a valutare e lanciare tanti giovani di talento che saranno il futuro dei bianconeri. Per questo motivo Allegri è stato confermato e ha avuto un grande potere sulla decisione del direttore sportivo.

La Juve stava per chiudere per Giuntoli, poi alla fine Allegri ha convinto il club a puntare su Giovanni Manna nel ruolo di nuovo ds bianconero.

Juventus: Giovanni Manna rinnova, decisivo Allegri

Giovanni Manna è pronto a rinnovare con la Juventus grazie ad Allegri. Il giovane direttore sportivo, che è stato promosso dalla Juve Next Gen alla prima squadra grazie all’attuale allenatore che ha convinto la società, potrebbe restare ancora a lungo.

Perché ora il club bianconero, come riportato da Gazzetta.it, ha voglia di puntare fortemente sul giovane ds. Infatti, in queste ore la Juventus è a lavoro per il rinnovo di Giovanni Manna che potrebbe andare presto a firmare un nuovo contratto fino al 30 giugno 2025 con la Juve. Un anno in più rispetto l’accordo attuale in scadenza nel 2024.

Calciomercato Juve: Giuntoli si allontana

La Juventus potrebbe quindi allontanare definitivamente l’arrivo di Cristiano Giuntoli in vista del futuro con il rinnovo di Giovanni Manna, a meno che il giovane ds possa iniziare un lavoro condiviso proprio con l’attuale direttore sportivo del Napoli che però è in rottura con l’attuale club e può andare via quest’estate o il prossimo anno.

Per quanto riguarda questa situazione è stato chiaramente decisivo Allegri che ha spinto proprio con la Juventus nel trovare una soluzione interna con cui vanta ottimi rapporti proprio come Manna. Le prossime ore saranno decisive per capire come finirà