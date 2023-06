Calciomercato, in Italia dopo la retrocessione: arriva Vardy

Questa stagione calcistica ha sancito diversi verdetti importanti, come ad esempio la clamorosa ed inaspettata retrocessione del Leicester City, che solo un anno fa si giocava la semifinale di Conference League contro la Roma e quello prima ancora vinceva la FA Cup. Questa ha inevitabilmente scaturito un flusso emigratorio dalle Foxes che, piano piano, stanno perdendo i loro migliori giocatori.

Dopo Tielemans e Soyuncu, infatti, il Leicester in questo calciomercato potrebbe dire addio anche ad una vera e propria leggenda del club: Jamie Vardy. L’attaccate inglese, distrutto dopo la retrocessione, potrebbe decidere di lasciare tutto e trasferirsi clamorosamente in Italia quest’estate.

Calciomercato, Vardy sbarca in Italia: ecco chi lo vuole

Nessuno lo avrebbe mai detto, eppure la storia d’amore fra Jamie Vardy ed il Leicester City sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. La retrocessione delle Foxes ha distrutto psicologicamente, in particolare, la leggenda inglese del club che, quasi a non volerne sapere, potrebbe lasciare quella che è stata casa sua in questo calciomercato per intraprendere una nuova -e forse ultima- avventura in carriera.

L’età di certo non aiuta Jamie Vardy, che nel gennaio 2024 compirà ben 37 anni, ma l’attaccante inglese ha dimostrato proprio con la vecchiaia tutto il suo valore, e questo potrebbe essere un qualcosa che gioverà a suo favore nella ricerca di una nuova squadra che, in realtà, esiste già. Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro di Jamie Vardy potrebbe essere incredibilmente in Italia, visto che un club storico della penisola italiana avrebbe messo gli occhi su di lui per sognare in grande nella prossima stagione.

Stando infatti a quanto riportato da lariosport.it, un anno dopo l’arrivo di Cesc Fabregas, il Como avrebbe intenzione di portare in Italia un altro nome di caratura internazionale, per l’appunto Jamie Vardy. L’attaccante inglese stuzzica e non poco i lariani che, con i giusti innesti, hanno intenzione di puntare alla promozione in Serie A.

Calciomercato, il Como pensa a Jamie Vardy: trattative già iniziate

In attesa del via ufficiale di questa settime estiva di calciomercato, il Como avrebbe iniziato già a lavorare in anticipo per Jamie Vardy, indicato essere l’attaccante ideale col quale provare a puntare -e sognare- la Serie A.

Addirittura, stando alle ultime notizie, a dimostrazione di questo, il Como avrebbe addirittura anche già avviato le trattative col giocatore ed il suo entourage, con i quali nei prossimi giorni andrà in scena un incontro molto importante dove non solo verrà ufficializzata l’offerta dei lariani a Vardy, ma verranno anche rese note le reali intenzioni dell’inglese.

Como-Vardy: i costi dell’operazione

Il Como punta forte su Jamie Vardy, ed il nuovo progetto lariano permetterebbe un arrivo così importante in questo calciomercato. L’aumento del budget trasferimenti a 10 milioni di euro non renderebbe neanche così tanto proibitivo il possibile arrivo in Italia dell’inglese visto che, stando a dati Transfermarkt, potrebbe arrivare a costare all’incirca 4 milioni di euro.

L’unico ostacolo reale per il Como potrebbe essere rappresentato dall’amore viscerale che prova di Vardy nei confronti del Leicester, aspetto che potrebbe portare l’inglese a rimanere alle Foxes anche l’anno prossimo con l’obiettivo di riportarle subito in Premier League.