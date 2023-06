Juventus: si chiude il primo acquisto, incontro col club

La Juventus è pronta a chiudere nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Dopo due anni bui ora la società ha intenzione di svoltare per il prossimo anno.

Già nelle prossime ore potrebbero esserci nuove notizie riguardo quello che sarà il futuro di alcuni giocatori bianconeri e quelli che potrebbero presto vestire la maglia della Juve.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri vedrà delle modifiche apportate alla rosa che potrebbero cambiare il livello e il valore del club.

Calciomercato Juventus: pronti gli acquisti

In arrivo importanti novità per la Juventus che è intenzionata a fare acquisti mirati per andare a rinforzare la rosa per provare a mettersi alle spalle questo lungo periodo nero che dura ormai da due anni. Ci sono stati dei problemi seri per i bianconeri che in questi due anni non hanno vinto nemmeno un trofeo, un qualcosa che non accadeva da troppo tempo e per questo motivo c’è bisogno di dare una svolta al progetto. Per farlo potrebbero arrivare delle modiche importanti anche stesso nel mercato estivo con nuovi acquisti e cessioni.

La prossima stagione per la Juventus sarà significativa e decisiva per il progetto Allegri. Non c’è più possibilità di sbagliare, per nessuno. Nemmeno per i tanti giocatori che sono in bilico con tanti altri che sono pronti a dire addio dopo aver deluso le aspettative. Per questo motivo ci saranno cambiamenti in casa Juve e sono attesi cessioni e acquisti. La società ora ha messo un nuovo profilo nel mirino che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Si parla tanto di quelli che sono gli obiettivi della Juventus dal punto di vista del calciomercato, ma tra i vari obiettivi ora spunta uno concreto che potrebbe arrivare davvero da un momento all’altro. C’è un giocatore che piace molto alla Juve e in quella zona di campo bisognerà rinforzarsi.

Juventus: Parisi nel mirino, incontro con l’Empoli

C’è la notizia lanciata dall’edizione odierna di Tuttosport che parla del mercato della Juventus e del possibile colpo Fabiano Parisi, terzino mancino dell’Empoli che potrebbe essere acquistato dai bianconeri perché piace molto da tempo.

Secondo le ultime notizie la situazione può sbloccarsi da un momento all’altro anche perché Parisi spinge per approdare alla Juve e già nelle prossime ore tra oggi e domani ci sarà un incontro proprio con l’Empoli. Si pensa ad un’affare in prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Juve: Parisi in arrivo e Pellegrini in uscita

La Juventus proverà ad acquistare Parisi e vendere Luca Pellegrini, che la Lazio spinge per tenere ma ad una cifra inferiore rispetto i 15 milioni di euro di riscatto fissati. Il club bianconero potrebbe approfittarne ed inserire nella trattativa anche il nome di Milinkovic Savic che piace alla Juve.