Juventus, il sostituto di Vlahovic arriva dalla Serie C

La Juventus ha iniziato a studiare per il calciomercato estivo: la cessione di Vlahovic sembra ormai certa, è stato individuato il sostituto.

I bianconeri sono al centro di numerose novità che possono portare a incredibili ribaltoni nella rosa. Massimiliano Allegri sembra destinato a restare, nonostante le offerte da capogiro che arrivano dall’Arabia Saudita e la sua permanenza porta all’addio di Dusan Vlahovic che non è mai riuscito ad esprimersi al meglio con il tecnico toscano. Il futuro è tutto da scrivere e molto presto ci saranno notizie ufficiali e definitive che camabieranno il volto del club.

Calciomercato Juventus: Vlahovic verso la cessione

Il calciomercato della Juventus inizierà con una mini rivoluzione. I bianconeri sono rimasti fuori dalla Champions League e gli introiti sono ridotti all’osso, tanto che molti calciatori devono essere ceduti e tanti altri, invece, chiederanno l’addio. La società ha le idee molto chiare su come muoversi e che tipo di novità mettere in piedi.

Vlahovic è il primo nome sulla lista delle cessioni della Juventus. L’attaccante serbo non è mai riuscito ad esprimersi ai massimi livelli e ora rappresenta “una gallina dalle uova d’oro” per risanare i conti del club.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, ci sono molti top club europei pronti all’assalto per Vlahovic ma la Juve non intende cederlo per meno di 80 milioni di euro.

Juventus: addio Vlahovic, il sostituto arriva dalla Serie C

La cessione di Vlahovic sarà la prima mossa di calciomercato della Juventus. L’attaccante ex Fiorentina ha corteggiatori da tutta Europa e potrebbe partire per offerte molto alte che garantiranno entrate extra ai bianconeri. Con la permanenza di Allegri sembra praticamente certo il suo addio e a giorni potrebbero arrivare anche offerte ufficiali.

Il primo nome sulla lista della Juventus per il mercato estivo è quello di Stiven Shpendi. L’attaccante classe 2003 veste già il bianconero ma quello del Cesena in Serie C ed è obiettivo primario del club juventino. Ha segnato 12 reti in 29 partite stagionali ed essendo giovanissimo è considerato tra i migliori profili in Italia.

Shpendi alla Juventus sarà il nome a sorpresa del calciomercato della Juventus. Certo è che affidarsi solo ad un calciatore molto giovane e proveniente dalla Serie C per sostituire un top player non basterà e la Juve lavora anche su altri fronti.

Juventus su Shpendi: le cifre dell’affare

La Juventus può assicurarsi Stiven Shpendi con un’offerta da 1-2 milioni di euro. L’attaccante albanese classe 2003 è stata una delle rivelazioni della stagione in Serie C ed è nel mirino anche di altre big del nostro campionato.

Il nuovo progetto juventino parte proprio dai giovani e andare ad assicurarsi uno dei migliori talenti della nuova generazione è il primo passo verso il futuro.