Milan: tre acquisti, faranno dimenticare il passato

Il Milan è pronto a guardare al futuro con grande fiducia in vista di quella che sarà la sessione di calciomercato estiva. La società è pronta a chiudere importanti colpi per dimenticare il passato.

Il club rossonero ora è pronto a dare una sterzata decisiva in vista di quello che accadrà nelle prossime settimane.

Ci sono delle novità che riguardano il club rossonero che ha intenzione di svoltare la prossima stagione dopo un anno non troppo felice e diversi grandi addii.

Calciomercato Milan: rivoluzione e nuovi acquisti

Grande rivoluzione in casa Milan che ha dovuto dire addio a Ibra, poi ai dirigenti di grande spessore come Maldini e Massara e, infine, anche ad un altro giocatore importante per la rosa di Pioli come Brahim Díaz che è tornato al Real Madrid. Una situazione particolare questa per il club rossonero che dovrà fare quindi diversi investimenti considerando che ci saranno anche altre partenze e addii che sono in rosa e non sono stati utili alla causa in questa stagione come alcuni dei giocatori in prestito.

Nel Milan, inoltre, c’è anche Bennacer che ha riportato un grave infortunio nel finale di stagione e dovrà stare fuori a lungo. Per tutta questa serie di motivi la società è pronta a rivoluzionare la rosa che sarà affidata a mister Pioli con dei nuovi acquisti che arriveranno molto presto. Una situazione particolare che riguarda il Milan pronto a dover inserire dei nuovi innesti che faranno al caso dell’allenatore.

Sono almeno tre gli acquisti a cui punta il Milan nelle ultime ore, ci sarebbero già dei nomi in cima alla lista dei desideri e la società sta lavorando con i nuovi dirigenti che potrebbero far dimenticare subito ai tifosi l’addio doloroso di Maldini e Massara che non è per niente piaciuto.

Milan: Thruam, Openda e Hjulmand nel mirino

Dovrà rinforzare tutti i reparti il Milan che punta agli acquisti di Thuram o Openda, Danso e Morten Hjulmand. Tre calciatori che andrebbero a rinforzare l’attacco, la difesa e il centrocampo. Settimane impegnative per il club rossonero che è pronto ad affondare i colpi.

Su tutti si prova a chiudere per l’acquisto del giovane centrocampista e capitano del Lecce Hjulmand che è stato protagonista di una stagione superlativa. L’obiettivo è andare a chiudere il suo acquisto per il Milan per sostituire Bennacer che sarà fuori per infortunio almeno fino a novembre e poi impegnato nella Coppa d’Africa di gennaio 2024.

Hjulmand Milan: le cifre

Per chiudere l’acquisto di Hjulmand il Milan dovrà convincere il Lecce che valuta il giocatore 25 milioni di euro. Per il centrocampista classe 1999 i rossoneri sono disposti ad arrivare a 18 e bonus. Le parti potrebbero chiudere da un momento all’altro.

Quest’anno 35 presenze e 3 assist per il giovane talento ricercato anche da Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Nuovi contatti nei prossimi giorni, il Milan vuole anticipare tutti e prendere Hjulmand