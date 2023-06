Serie A, stretta finale su Walker: si chiude, ecco dove giocherà

L’obiettivo di calciomercato in Serie A è Walker, in uscita dal Manchester City, è stato per un lungo tempo seguito dalla big d’Italia.

Aveva da giocare una finale di Champions League, vinta, che ha portato al triplete che ricorderà per il resto della sua vita. Ma adesso è tempo di svuotare l’armadietto perché non è al Manchester City che continuerà al sua carriera.

Dall’estero fanno sapere le ultime che riguardano il calciomercato in Serie A, perché Walker rappresenta un’idea concreta per uno dei principali club ai vertici del calcio italiano e che, per il 2024, ha provato a creare qualche contatto col suo entourage, per convincere appunto Walker a vestire la maglia del club, in Italia.

Calciomercato, si chiude per Walker: un club ha rinunciato

Un club in Italia si è spinto fin dove ha potuto per Kyle Walker, oggetto del desiderio di mezza Europa, considerando quelle che sono le sue volontà.

Non rinnoverà col City e non è nel 2024 che lascerà il club perché, la società campione d’Europa, ha voglia di liberarsene non a costo zero e in Serie A c’è chi si era fatto avanti per convincere Walker e società stessa del Manchester City.

Ma la dispendiosa operazione, oltre all’addio in dirigenza di Maldini e Massara – fondamentali per una trattativa di tale portata -, porta il Milan a rinunciare su Walker, non vedendolo dunque come protagonista del calciomercato che sarà in Serie A. A prendere il terzino del Manchester City, sarà un’altra top d’Europa.

Ultime di mercato, Walker è il colpo: svelata la destinazione

Sono i media tedeschi, di Sky Sport in Germania, a svelare che il Bayern Monaco non si fermerà solo ad alcuni colpi. Dopo quello in chiusura su Kim Min-Jae dal Napoli, proverà a piazzare un altro importante colpo che riguarda appunto Kyle Walker.

Secondo la fonte, ci sarebbe una stretta finale vera e propria per portare l’inglese in Bundesliga dopo la vittoria ottenuta con il Manchester City in Champions League. Dunque, Kyle Walker, sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Bayern Monaco, le cifre del colpo Walker

Non costerà tantissimo al Bayern Monaco, l’operazione legata a Walker, anche se l’ingaggio sarà elevatissimo. Il terzino inglese, tra i migliori d’Europa, ha una valutazione economica di circa 15-20 milioni di euro. E non può spingersi neppure troppo oltre il Manchester City, considerando quella che è la situazione contrattuale, con scadenza fissata tra un anno, proprio per Walker. L’ostacolo per il Milan, infatti, era rappresentato principalmente da un ingaggio che avrebbe sforato il tetto ingaggi proprio del club rossonero.