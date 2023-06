Accordo col PSG: sarà allenato da un italiano

Ci sono ancora notizie di calciomercato per quanto riguarda il Paris Saint Germain che sta rivoluzionando una rosa intera in vista della prossima stagione.

Troppe le delusioni accumulate in questi anni dove il presidente Al Khelaifi ha investito tantissimi soldi e portato campioni di ogni tipo per non riuscire mai ad arrivare alla vittoria della Champions League, nemmeno avvicinarsi.

Bisognerà operare in maniera differente quindi e per questo il mercato del PSG può prendere una via diversa rispetto gli ultimi anni. Intanto, ci sarà modo di cambiare tutto in vista della prossima stagione.

Calciomercato: il PSG cede tutti

Il Paris Saint Germain è alle prese con il cambio allenatore. Perché dopo una stagione deludente, l’ennesima, è arrivata la decisione da parte della società di mandare via anche Christophe Galtier. Il tecnico sarà licenziato con un accordo nelle prossime ore e poi arriverà una nuova scelta. Si parla tanto del possibile arrivo di Luis Enrique in panchina per il club parigino, ma ancora non c’è nulla di certo. Per questo motivo al momento è la società a fare il mercato e decidere chi arriva e chi va via.

Sono tante le operazioni che porta avanti il direttore sportivo Campos che sta lavorando per sfoltire il più possibile la rosa, per alleggerire le casse della società e anche per andare a togliere dalla rosa quei giocatori che non avranno nuove occasioni e saranno mandati via dal progetto del club francese. Le prossime ore saranno quelle cruciali per quanto riguarda la cessione di un giocatore che piace tanto in giro, anche in Italia è stato accostato più anni.

Per lui però adesso potrebbe arrivare una nuova occasione particolare. C’è un club deciso a voler investire su di lui. Presto potrebbe arrivare anche un annuncio riguardo un accordo, perché c’è la chiara intenzione da parte di tutti di trovare l’intesa e liberare il calciatore dal PSG per andare a firmare con un nuovo club.

PSG: Renato Sanches in uscita, c’è il Fenerbahce

Su Renato Sanches c’è il Milan da tempo, ma il giocatore può lasciare il Paris Saint-Germain e andare a firmare per il Fenerbahce.

Secondo quanto riportato da Tmw, il club parigino starebbe cercando acquirenti e il presidente Nasser al-Khelaifi avrebbe incontrato già anche Ali Koc, presidente del Fenerbahce, per provare a chiudere in prestito con riscatto.

Fenerbahce: Montella allenerà Renato Sanches

Anche il Fenerbahce è alle prese con la ricerca di un nuovo allenatore e pensa in maniera concreta a Vincenzo Montella che ha da poco chiuso l’avventura sempre in Turchia con l’Adana. Il tecnico potrebbe arrivare a firmare con il club turco e ritrovarsi ad allenare un calciatore di grande qualità come Renato Sanches. I club sono in trattativa per trovare l’accordo.