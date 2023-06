Roma: aiuta il club con l’addio, si sta trasferendo a Londra

Tante situazioni di calciomercato che riguardano la Roma e le mosse che può fare la società in vista della prossima stagione. Perché il club giallorosso ha intenzione di migliorarsi sempre.

Occhio però anche a quelle che saranno le partenze, perché non è possibile che la società vada solo ad acquistare grandi giocatori di qualità senza dover sacrificare nessuno.

Inoltre, dopo una finale d’Europa League persa e persa anche l’occasione di giocare la prossima Champions League, alcuni di loro potrebbero valutare l’addio per iniziare con un nuovo progetto.

Calciomercato Roma: pronte le cessioni

E’ un dato di fatto che alla Roma servono entrate entro il prossimo 30 giugno. Per questo motivo al momento è bloccato il mercato degli acquisti della società giallorossa con il club che punta forte sui possibili addii e per monetizzare il più possibile. Intanto, ora potrebbe essere arrivato il momento per un grande sacrificio da parte di un giocatore pronto a farsi da parte per aiutare il club che ha bisogno di ritrovare la stabilità economica il prima possibile entro una scadenza per evitare sanzioni da parte della Uefa.

Il club si sta muovendo da tempo sul mercato in uscita e Tiago Pinto non dovrà fallire per evitare di deludere i Friedkin e mettere la Roma nei guai. Il direttore sportivo sta già per concludere un’affare importante in uscita.

Bisognerà capire come andrà a finire in vista di questi prossimi giorni, con la Roma che ha individuato in Ibanez il giocatore che è in uscita e potrebbe far fare cassa alla società per poter poi investire nuovamente su altri giocatori che possano dare qualità alla rosa che andrà ad allenare anche il prossimo anno José Mourinho.

Roma: Ibanez in uscita, Chelsea e Tottenham su di lui

Arrivano aggiornamenti su quella che sarà la strategia della Roma per provare a recuperare economicamente delle entrate tramite la cessione di Roger Ibanez che, secondo La Gazzetta dello Sport già questa settimana potrà andare via.

Ci sarebbero Tottenham e Chelsea che con 30 milioni di euro possono acquistare Ibanez e portarlo via dalla Roma. Questa è la valutazione che fa il club.

Cessioni Roma: Ibanez via decisivo per il club

La Roma aveva pensato anche alla cessione di Abraham in questa finestra di mercato. Ma dopo il suo grave infortunio che lo terrà fuori dai campi per circa 6 mesi, ora è proprio Ibanez che può essere l’unica cessione più sostanziosa per il club giallorosso che ha bisogno di rientrare da questa situazione economica difficile.

Ibanez è pronto con le valigie per lasciare la Roma e trasferirsi a Londra, dove giocherà con Chelsea o Tottenham entro le prossime settimane di mercato.