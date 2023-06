Caso stipendi, niente iscrizione: i bianconeri fanno tremare i tifosi

Si torna a parlare di quello che è il caso stipendi, perché ora la società bianconera potrebbe prendere una mazzata clamorosa. Si decide tutto per l’iscrizione nelle prossime ore.

Novità importanti per il calcio italiano che trema insieme ai tifosi bianconeri riguardo quella che può essere la decisione finale della Federcalcio riguardo quanto accaduto allo storico club.

Una notizia particolare che era attesa proprio in queste ore. C’è bisogno di capire come andrà a finire per questo caso che tiene banco in maniera importante in Italia.

Caso stipendi: la squadra non si iscrive

Tutta la città è in apprensione da giorni per quanto accaduto alla storica società italiana. Il caso stipendi è un argomento reale e importante che tiene banco da tempo. La stagione è ormai finita e bisogna tornare a pensare alle vicende extra campo che possono creare più di qualche problema a società di un certo livello che puntano ad obiettivi importanti. Ora arrivano le ultime notizie per i tifosi e per tutti gli appassionati di calcio per quanto si sta scoprendo. Oggi è stata una giornata decisiva, perché la scadenza è entro le prossime ore di domani 20 giugno.

Un giorno chiave per il futuro del club che potrebbe fallire e ripartire dai dilettanti o poter tornare a lottare per i propri obiettivi giocando regolarmente anche il prossimo campionato. Ora la notizia sembra essere certa riguardo la mancata iscrizione del club bianconero per il caso stipendi. Un caso che tiene banco ancora per qualche ora fino a quando arriverà poi la decisione ufficiale da parte della Federcalcio.

Ci sono importanti novità che riguardano il futuro del club, perché tutti i tifosi appassionati sono in grande apprensione per quello che starebbe accadendo al Cesena riguardo la possibilità di una mancata iscrizione in Serie C per il mancato pagamento degli stipendi. La società che quest’anno ha sfiorato il ritorno in Serie B ora dovrebbe aver risolto la questione.

Casto stipendi Cesena: iscrizione in Serie C

Le vicende societarie hanno fatto tremare e non poco la tifoseria della storica squadra del Cesena che quest’anno è stata eliminata in semifinale Playoff di Serie C per il ritorno in Serie B. Niente da fare, bisognerà riprovarci il prossimo anno.

Ma da dove partirà il Cesena? Perché si è parlato tanto della possibilità di un mancato pagamento di stipendi che avrebbe portato la società a non iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Non c’è da allarmarsi, alla fine tutto risolto.

Iscrizione Cesena Serie C: tutto risolto

Secondo le ultime notizie riguardo il caso del Cesena sono stati risolti proprio in queste ore tutte le questioni che avrebbero portato a rischiare l’iscrizione del club a causa di alcuni inadempimenti per quanto riguarda la situazione contributiva dei propri calciatori. Gli stipendi e contributi INPS di maggio, fissati per circa 400 mila euro lordi sono stati risolti. Si va verso l’iscrizione.