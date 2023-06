È fatta con la Juve, operazione super: c’è l’accordo

La Juve, terminata questa stagione così difficile, non si sta muovendo solo per rinforzare la rosa guidata da Massimiliano Allegri. In ballo c’è anche altro.

Dopo una stagione davvero complicata, visti sia gli scarsi risultati che le vicende societarie, la Juventus sta cercando di ricominciare. La ‘Vecchia Signora’, in attesa della sentenza Uefa sulla possibile partecipazione o meno alla prossima edizione della Conference League, si sta muovendo per cercare di rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano, nonostante anche la super offerta arrivata dall’Arabia Saudita, dovrebbe infatti proseguire il suo percorso alla guida del team bianconero. La società, considerando che Aurelio De Laurentiis sta bloccando l’arrivo di Cristiano Giuntoli, per il mercato si è affidata Giovanni Manna, i cui primissimi obiettivi sono quelli di rinforzare le fasce e di prendere a titolo definitivo Arek Milik.

Per il primo obiettivo, considerando anche i probabilissimi addii di Alex Sandro e Cuadrado, Giovanni Manna sta vagliando vari nomi: da quello di Odriozola del Real Madrid, passando per Singo del Torino, a quello di Holm dello Spezia. Mentre per quanto riguarda il centravanti polacco, dopo il mancato riscatto fissato a 7 milioni di euro, sta cercando di trovare un accordo con il Marsiglia. Tuttavia, in attesa di altri aggiornamenti in sede di mercato, per il mondo juventino bisogna comunque registrare delle importanti novità.

La Juventus sta cercando nuovi sponsor: i dettagli

Come riportato dal sito italiano ‘calcioefinanza.it, la nuova Juventus di Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino, di fatto, si sta guardando intorno per cercare delle nuove importanti sponsorizzazioni. Il motivo di questa ricerca riguarda il contratto in scadenza che la ‘Vecchia Signora’ ha con la Jeep. Quest’ultima partnership, da 45 milioni di euro annui, scadrà infatti proprio l’anno prossimo.

Il compito di trovare nuovi partner è stato affidato a Tiziana Di Gioia, nominata l’anno scorso Chief Commercial Officer della Juventus. La dirigente bianconera dovrà rispettare un’importante scadenza, ovvero quella del prossimo gennaio, visto che c’è la necessità di comunicare con largo anticipo il brand e lo sponsor tecnico, proprio per farsi trovare pronti al lancio del nuovo kit che, di solito, si fa tra il mese di giugno e luglio.

La Juve, almeno per il momento, non ha trovato nei nuovi accordi definitivi, visto che c’è stato ‘solo’ qualche abboccamento. Se si dovesse trovare uno sponsor che non facesse parte della Exor (ovvero la holding degli Elkann e degli Agnelli, proprietaria anche dello stesso club bianconero), sarebbe un ritorno al passato. Per risalire all’ultimo partner economico ‘esterno alla proprietà juventus’ bisogna risalire alle stagioni 2010/11 e 2011/12, dove c’erano come sponsor Balocco e BetClic.