Inter, colpo Frattesi: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Davide Frattesi è pronto per indossare la maglia dell’Inter, arrivano ora delle conferme che fanno impazzire di gioia i tifosi nerazzurri.

Il centrocampista ha dimostrato il suo valore anche nella gara contro la Spagna in Nation League, è ormai determinato e carico per l’avventura in una big. La soluzione nerazzurra è stata così annunciata tra lo stupore generale.

È stato il migliore in campo per gli azzurri nella semifinale di Nation League e anche per questo l’interesse sul mercato è senza dubbio cresciuto. Davide Frattesi rappresenta una delle mezzali più importanti nella nostra Serie A: il salto di qualità arriverà nella prossima stagione.

Lo stesso centrocampista aveva annunciato di sentirsi pronto per una big, mentre ora arrivano segnali importanti che lo indirizzano verso l’Inter. Una soluzione che piace ai tifosi nerazzurri, Frattesi sarebbe l’elemento perfetto per chiudere al meglio l’intero reparto di centrocampo per Simone Inzaghi.

Frattesi all’Inter, l’annuncio è decisivo

L’Inter con Frattesi si rilancerebbe, soprattutto in vista del prossimo campionato. Potendo contare sulla coppia della prossima Nazionale di Roberto Mancini (Frattesi-Barella), nonché con uno tra Calhanoglu e Brozovic a occupare il ruolo di regista.

Una soluzione tattica di primo livello, ideale per puntare allo scudetto ma anche per confermarsi in Champions League. Nuovi indizi su questo passaggio arrivano dalla dirigenza emiliana, Giovanni Carnevali ha confermato come Frattesi non giocherà in Premier.

L’uomo mercato del Sassuolo ha chiarito come l’affare non si concluderà in questi giorni, dando al calciatore tutto il tempo per valutare le offerte, ma l’Inter sembra essere la maggior accreditata. Carnevali ha specificato, ai microfoni di Tmw, come sia proprio il calciatore ad aver scartato il torneo inglese: “Mi dispiace che Frattesi non abbia intenzione di andare in Premier, dall’Inghilterra era arrivata una delle proposte più importanti. Le decisioni devono essere prese in tre, non soltanto dal calciatore”.

Confermando al contempo gli incontri avuti con l’Inter, Carnevali sembra quasi mettere la mezzala davanti alle sue responsabilità. Quasi velocizzando così i nerazzurri nel trovare la formula giusta per acquistarlo a titolo definitivo, considerando come il 30% della cessione di Frattesi andrà alla Roma.

Un punto importante, difficilmente si potrà aggirare questa clausola con scambi alla pari per una quotazione intorno ai trenta milioni di euro. Non si escludono però altri calciatori in ballo nella stessa trattativa, l’Inter dovrà valorizzare Esposito, Mulattieri e Fabbian e la meta emiliana sembra ideale per crescere senza intoppi.